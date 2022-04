Krista Mikkonen: Demokraattinen järjestelmä ei pysy yllä itsestään ja sen edistämisessä ei pelkkä puhe riitä

- Tänään on sodan 59. päivä. Lähes 13 miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan sodan jaloista, heistä yli viisi miljoonaa on siirtynyt pakolaisina Ukrainan ulkopuolelle. Paenneet ovat pääasiassa naisia, lapsia ja ikääntyneitä. Suomesta on tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakenut yli 20 000 sotapakolaista. Näistä noin puolet on lapsia, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan sodan alkamisen jälkeen Maahanmuuttoviraston vastaanottokapasiteettia on lisätty huomattavasti perustamalla uusia keskuksia ympäri maata. Pakolaisten vastaanottamiseen on luotu uudenlainen yhteistyömalli Maahanmuuttoviraston ja kuntien kanssa. Tässä niin sanotussa kuntavaalissa kunnat voivat ottaa järjestämisvastuun pakolaisten vastaanottopalveluista kuten asumisesta ja terveyspalveluista ja tämä korvataan niille.

- Viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöllä voimme varmistaa, että sotapakolaiset pääsevät mahdollisimman pian kiinni niin normaaliin elämään kuin se näissä oloissa on mahdollista. Huoli Ukrainaan jääneistä läheisistä ja sodan kehittymisestä tulee olemaan raskas taakka. Me kaikki voimme jakaa ja helpottaa tätä taakkaa ottamalla heidät mukaan omiin yhteisöihimme ja verkostoihimme. Ei jätetä heitä yksin, Mikkonen painotti.

Mikkosen mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostaa ymmärrettävästi myös suomalaisissa huolta ja turvattomuutta, mutta samanaikaisesti se nostaa myös halun puolustaa ja edistää demokratian arvoja yhteiskunnan kaikilla tasoilla arkielämästä politiikkaan ja maanpuolustukseen.

- Demokraattinen järjestelmä ei pysy yllä itsestään, ja sen edistämisessä ei pelkkä puhe riitä. Yhteiskunnassa, jossa jokainen voi vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin, on parempi elää, Mikkonen sanoi.

- Maailmassa demokraattinen yhteiskunta on harvojen etuoikeus. Siksi meidän ”harvojen” on käärittävä hihat ja toimittava sellaisen maailman puolesta, jossa jokaisen äänellä on arvo, Mikkonen päätti puheensa.

Lue koko puhe: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/krista-mikkosen-puhe-vihreiden-puoluevaltuuskunnassa-23-4-2022/