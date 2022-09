Krista Mikkonen: Pakolaisten perheenyhdistämistä on helpotettava

Maria Ohisalo: Emme tee u-käännöstä ilmastopolitiikassa, vaan autamme apua tarvitsevia 1.9.2022 14:15:29 EEST | Tiedote

Etenkin fossiilisten polttoaineiden hinnanoususta johtuva elinkustannusten kasvu on tuntunut monien kukkarossa, ja siihen hallitus lähti etsimään budjettiriihessä ratkaisuja. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on tyytyväinen siihen, että löytyi kohdennettuja toimia, joilla voidaan auttaa eniten apua tarvitsevia. Samaan aikaan vihreää siirtymää jatketaan, sillä hajautettu ja uusiutuvaan energiaan pohjautuva energiantuotanto on ainoa tapa varmistaa, ettei sama ongelma ole seuranamme talvesta toiseen.