Krista Mikkonen: Ukrainan sotapakolaisia autettava hintojen noustessa

"Hintojen noustessa hallitus on tukenut pienituloisia korottamalla esimerkiksi toimeentulotukea ja pienimpiä eläkkeitä. Vastaava korotus on hallituksen budjettiriihessä ulotettava myös pakolaisten vastaanottorahaan. On Suomen velvollisuus auttaa Ukrainasta paenneita", toteaa sisäministeri Krista Mikkonen.

Tänään moni ukrainalainen joutuu viettämään Ukrainan itsenäisyyspäivää kaukana kotoa. Venäjän hyökkäyssota on ajanut miljoonat ihmiset pakolaisiksi. Monella on mukanaan sodan kauhun jättämät jäljet ja takanaan raskas pakomatka. “Euroopassa halu auttaa ukrainalaisia on ollut suurta. Suomeen on tähän mennessä tullut Ukrainasta noin 36 000 sotapakolaista. Olemme tehneet parhaamme auttaaksemme heitä pääsemään kiinni turvalliseen arkeen niin pian kuin mahdollista. Tilapäisen suojelun direktiivin kautta Ukrainan sotapakolaisille on taattu esimerkiksi majoitus ja välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut. Muu toimeentulo tulisi kattaa vastaanottorahalla, johon Suomessa tilapäistä suojelua saavat ovat oikeutettuja muiden kansainvälistä suojelua hakevien tapaan”, Mikkonen sanoo. Mikkonen toteaa, että vastaanottorahan korotukselle olisi nyt paikkansa. “Vastaanottoraha on ollut pieni jo ennen nykyistä nopeaa inflaatiota. Vuonna 2011 vastaanottorahan perusosan tasoksi päätettiin 70 prosenttia toimeentulotuesta. Tällä hetkellä se on todellisuudessa kuitenkin enää vain 61 prosenttia, sillä siihen ei ole tehty korotuksia samassa suhteessa kuin toimeentulotukeen. “ “Vastaanottorahan perusosaan tarvitaan hintojen nousun vuoksi 50 euron korotus, nykyisestä 323 eurosta 370 euroon. Tämä päätös tulee tehdä budjettiriihessä. Korotuksen jälkeen perusosa nousisi takaisin aiemmalle tasolleen eli 70 prosenttiin toimeentulotuesta”, Mikkonen jatkaa. Valtaosa vastaanottorahan saajista on Ukrainasta tulleita sotapakolaisia, joiden rahat eivät tahdo riittää tällä hetkellä elämiseen. “Monella sotapakolaisella raha ei hintojen nousun vuoksi riitä enää välttämättömiin perustarpeisiin, kuten ruokaan ja vaatteisiin. Suomi on sitoutunut tarjoamaan Ukrainasta pakeneville turvaa ja suojaa. Velvollisuutemme on täyttää tämä lupaus myös toimeentulon osalta. Venäjän hyökkäyssota jatkuu - apua tarvitaan edelleen”, Mikkonen päättää. https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/ukrainan-sotapakolaisia-tuettava-hintojen-noustessa/ Lisätietoja: Mikko Jalo Sisäministerin erityisavustaja 050 304 8522 Mikko.Jalo@gov.fi

