Kristian Johansson Piiroisen sopimusvalmistuksen liiketoimintajohtajaksi

Johanssonilla on 15 vuoden kokemus metallikomponenttien sopimusvalmistuksesta ja pintakäsittelystä. Aurajoki Oy:ssä uransa aloittanut Kristian on ollut myös Laitila Coating Oy:n perustajaosakas. Viime vuodet hän toiminut myyntitehtävissä taloushallinnon ohjelmistoalalla.



Johansson tuo Piiroiselle lisää ymmärrystä kokonaispalvelun toteuttamisesta suunnittelusta kokoonpanoon sekä osaamista valmistuksen kustannusten budjetoinnista. Asiakkaille tämä näkyy entistä tehokkaampana toimintana ja edullisempina hintoina.



“Taloushallinnon osaamiseni yhdistettynä tuotannon ymmärtämiseen luo jatkossa vahvan pohjan Piiroisen alihankinta- ja sopimusvalmistuspalveluille.”

- Kristian Johansson, liiketoimintajohtaja, Piiroinen



Piiroinen vaikutti Kristianin mielestä kokonaisuudessaan kiinnostavalta työnantajalta ja mielenkiintoiset referenssit lisäsivät halua hypätä remmiin. Lopullisen sinetin päätökselle antoi yrityksen vastuullisuuteen tähtäävä strategia.



Kaarinalainen perheenisä on intohimoinen jääkiekkoilija. Hän on tyytyväinen, että saa jatkaa jatkossakin TPS Urheiluaamuissa, sillä Piiroinen on Kristianin edellisen työnantajan tavoin TPS:n yrityskumppani.