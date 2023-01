Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle ja esitetään yleisölle (Pohjanmaa)

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmisteltu vuosien 2021–2022 aikana. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, johon on kuulunut kuntien, maa- ja vesiomistajien sekä muiden sidosryhmien edustajia. Tavoitteena on turvata Natura 2000 -alueen perustana olevia luontoarvoja.

Kristiinankaupungin saaristoa. Kuva: ELY-keskus/Robin Sjöblom

Lisäksi suunnitelma edistää alueen kulttuurihistoriallisia arvoja ja virkistysarvoja. Hoito- ja käyttösuunnitelma ei ole juridisesti sitova. Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos on nähtävillä osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa. Suunnitelman paperiversio sekä vastauskirje lausuntoa varten voidaan lähettää henkilöille, joilla ei ole lainkaan pääsyä sähköiseen suunnitelmaan, ottamalla yhteyttä ELY-keskukseen (katso alla olevat yhteystiedot). Suunnitelma on nähtävillä 1.2.–15.3.2023. Ilmoitus on julkaistu myös Kristiinankaupungin, Närpiön ja Kaskisten virallisilla verkkoilmoitustauluilla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toivoo lausuntoja ja kannanottoja 15.3.2023 mennessä postitse (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Hoito- ja käyttösuunnitelma esitetään yleisölle 22.2.2023 klo 17–19 kulttuuritalo Dux:ssa (Kristiinankaupunki).

Yhteyshenkilöt

