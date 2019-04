Kruununhaan kulttuurihelmi Laterna Magica juhlistaa kolmekymppisiään ysikymppisen Caj Bremerin näyttelyn kera

Vuonna 1989 perustettu kirjagalleria Laterna Magica on Helsingin Kruununhaan kulttuurihelmi, antikvariaatti ja galleria, jonka ainutlaatuisissa galleriatiloissa on järjestetty jo lähes 800 näyttelyä ja jonka kirjakokoelma on maamme upeimpia. 30 vuotta täyttävän gallerian juhlanäyttelynä nähdään Caj Bremerin (s.1929) valokuvia pitkän uran varrelta. Laterna Magican ensimmäinen näyttely keväällä 1989 oli niin ikään Caj Bremerin käsialaa.

Kuva: Caj Bremer

Caj Bremer pohtii näyttelyn alla: "Kun Laterna Magica 30 vuotta sitten avasi ensi kertaa ovensa näyttelyni kera, olin erittäin ylpeä ja iloinen. Ylpeä valokuvan puolesta ja iloinen että kuvani olivat esillä takahuoneen näyttelytilassa. Täällä kirjojen seassa tunsin, että kuvat ja minä viihdyimme. Sen jälkeen olen viihtynyt samassa paikassa useiden näyttelyjeni kera. Myöhemmin avatut kellarin näyttelytilat avasivat uusia mahdollisuuksia kuvien esillepanossa, mutta sama hieno ”atmosfääri” säilyi ja on säilynyt näihin päiviin! Olen ylpeä ja iloinen että saan kuvillani juhlia Laterna Magican 30-vuotista taivalta! " Gallerian juhlanäyttelyssä luodaan katsaus 90 vuotta täyttäneen Bremerin uran varrelle. Esille nousee kokonaisuus Stadin tyypeistä vuosikymmenten varrelta, suurikokoiset Cibachrome-kuvat sekä unikuvien sarja. Näyttelyn nimessä, Gubbröra, on samaa lämmintä huumoria ja humanismia, joka on läsnä monissa Bremerin kuvissa. Laterna Magican sai uudet omistajat kesällä 2018 kun perustajat, yrittäjäveljekset Mikko ja Aapo Pekari sekä vuosina 2006-2018 galleristina toiminut Risto Korhonen eläköityivät ja kirjagalleria Laterna Magican liiketoiminnat siirtyivät uusille omistajille Eira Sillanpäälle ja Tapio Wilskalle. " Kirjat ja taide ovat Laternan toiminnan sydämessä. On ollut ilo juhlistaa pyöreitä vuosia kevään juhlanäyttelyjen merkeissä ja huipentaa 30-vuotisjuhlinta juuri Caj Bremerin näyttelyyn", kuvailee Laterna Magican omistaja Eira Sillanpää. Näyttelyjen lisäksi gallerialla järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia kuten konsertteja, taiteilijatapaamisia ja keskusteluiltoja sekä kirjajoogaa. Caj Bremer: Gubbröra, Valokuvia/Photographs -näyttely galleria Laterna Magicassa 8.-25.5.2019

