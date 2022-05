Kruunusillat-rakentamisen aiheuttamat tilapäiset veneväylät ovat nyt käytössä

Mustikkamaa-Korkeasaari-väylä on suljettu ja Herttoniemen väylän linjaus on muutettu kulkemaan Nimismies- ja Emäntäluotojen länsipuolelta. Mustikkamaa-Korkeasaari-väylän korvaava tilapaisväylä on käytössä arviolta vuoden 2023 loppuun ja Herttoniemen väylän muutos vuoteen 2025.

Nämä rakennusaikaiset tilapaiset väylät ovat yksityisväyliä. Väylät on merkitty sini-valkoisin yksityisväyläviitoin. Merialueella olevat työsillat on valaistu led-valonauhoin ja Kruunuvuorensillan kulkuaukko vilkkuvaloin. Vesialue työmaiden ympäristössä tullaan merkitsemään keltaisin erikoismerkein.

Työmaan lähellä on syytä noudattaa suurta varovaisuutta, niin oman kuin työmaan turvallisuuden takia.

Rakennusvaiheessa Kruunuvuorensiltaa ei saa alittaa muuta kuin merkittyä väylää pitkin. Finkensillan ali menee veneaukko, jonka korkeus on 1 m ja leveys 3 m, aukko on merkitty työsillan rakenteisiin. Finkensiltaa ei saa alittaa muualta kuin erikseen merkityn veneaukon kohdalta.

Tarkemmat ja päivittyvät tiedot hankkeen vaikutuksista vesiliikenteeseen löytyvät suomeksi: https://kruunusillat.fi/veneilijoille/ ja ruotsiksi: https://kruunusillat.fi/sv/for-batfolk/.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.