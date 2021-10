Kruunuvuorenrannan Öljysäiliö 468:n Utu-teos käynnistyy tänään klo 17 – teos koettavissa sunnuntaihin 17.10. saakka

Kuvia ja videota teoksesta löytyy tämän linkin takaa

Teoksen äänimaailma on saanut inspiraationsa mereltä ja sumutorvista. Aki Päivärinteen suunnittelema ääni on koettavissa myös säiliön ulkopuolella. Teoksen valot ovat Jari Vuorisen käsialaa. Teoksen on kuratoinut Ilkka Paloniemi. Tunnelmallinen teos sopii koko perheelle.

Säiliö herää henkiin

Teoksen äänimaailman luonut Aki Päivärinne kertoo, että teoksen äänet sysäävät mielen liikkeeseen.

”Kuin mereltä kuuluvat sumutorvet, kutsuvat myös Utu-teoksen äänet alitajunnan aistimaan, mitä usvasta nousee. Monikanavainen äänisuunnittelu herättää säiliön henkiin niin sen sisällä, kuin ulkopuolellakin meren äärellä”, Päivärinne kertoo.

Säiliön omat valot sekä erilliset kiilamaiset valot luovat maiseman, jossa hahmot piirtyvät esiin usvasta, tuoden näkyväksi mielikuvituksen ääriviivat.

Utu – Unien tila kuuluu Siilo soi -teosten sarjaan. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2020, jolloin säiliön ulkopuolella nähtiin ja kuultiin koronaturvallisesti Krono-teos. Tänä vuonna teos on koettavissa myös säiliön sisällä.

Öljysäiliö 468 ja muu Kruunuvuorenrannan valotaide

Vuonna 2012 Helsingin ollessa maailman designpääkaupunki, tehtiin Laajasalon öljysataman yhteen viimeisistä öljysäiliöistä pysyvä valoteos, Öljysäiliö 468. Teos on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja.

Helsingin Kruunuvuorenrantaan rakentuu uusi asuinalue, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on merkittävässä roolissa julkinen taide, erityisesti valotaide. Öljysäiliöllä vieraillessaan yleisöllä on mahdollisuus tutustua samalla kertaa myös Kruunuvuorenrannan muihin valotaideteoksiin.

Lisätietoa Utu-teoksesta, kulkuohjeet sekä kartta Kruunuvuorenrannan valotaidekohteista: uuttahelsinkia.fi/siilosoi

Utu - Unien tila

Öljysäiliö 468, Kruunuvuorenranta

14.–17.10.2021 kello 17–22

Aki Päivärinne – ääni

Jari Vuorinen – valo

Ilkka Paloniemi – kuratointi