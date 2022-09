KT:n valtuuskunta: Potilaiden henki ja terveys taattava myös lakkotilanteessa

KT: Budjettiriihessä on parannettava henkilöstön saatavuutta ja varauduttava palkkaharmonisoinnin kustannuksiin 25.8.2022 04:00:00 EEST | Tiedote

Ensi viikolla alkavassa budjettiriihessä tulee päättää kohdennetuista toimista kunta- ja hyvinvointialueiden henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Henkilöstömitoituksia on joustavoitettava, koulutuspaikkoja on lisättävä ja työperäistä maahanmuuttoa nopeutettava. Lisäksi on varauduttava palkkaharmonisoinnin kustannuksiin hyvinvointialueilla.