KTT Jussi Nissilä uudistuvan Ami-säätiö sr:n toimitusjohtajaksi

Ami-säätiö sr:n hallitus on valinnut säätiön uudeksi toimitusjohtajaksi KTT Jussi Nissilän, joka aloittaa uudessa toimessaan toukokuun aikana. Nissilän on määrä viedä käytäntöön säätiön muutos ammatillisia koulutuspalveluita järjestävästä laitossäätiöstä Helsingin seudun ammatillisen koulutuksen laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta tukevaksi apurahasäätiöksi.

Jussi Nissilä, 43, siirtyy Ami-säätiöön Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut myös koulutuspalveluita tuottavan TIVIA Infuture Oy:n toimitusjohtajana ja Tietotekniikan tutkimussäätiön asiamiehenä.

Aiemmin Nissilä on toiminut johto- ja asiantuntijatehtävissä työ- ja elinkeinoministeriössä, Helsingin kaupunginkansliassa, tutkimusyhtiö Oxford Researchissa, liikenne- ja viestintäministeriössä sekä Suomen Lontoon-instituutissa. Lisäksi Nissilä on toiminut opetus- ja kehitystehtävissä Turun yliopistossa, jossa hän on suorittanut myös kauppatieteiden tohtorin opinnot.

Ami-säätiö on ollut pitkään Suomen suurin ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä sekä työvoimakoulutuksen ja työelämän kehittämispalveluiden tuottaja. Vuonna 2019 säätiö yhdisti voimansa Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n kanssa - säätiöt perustivat Suomen johtavan ammatilliseen aikuiskoulutukseen erikoistuneen ja keskittyneen valtakunnallisen toimijan AEL-Amiedu Oy:n, joka tunnetaan myös nimellä Taitotalo.

Ami-säätiö on siirtynyt oppilaitosta ylläpitävän säätiön roolista Taitotalon omistajaohjaukselliseen rooliin. Tämän ohella säätiö käynnisti vuonna 2020 toimintamallinsa kehittämisen kohti apurahasäätiöroolia. Säätiön tavoitteena on tuottaa jatkossa sidosryhmilleen seudullisen toimintaympäristön ennakointitietoa ja ajantasaista tilannekuvaa, jota nämä hyödyntävät ammatillisen koulutuksen suuntaamisessa ja kohdentamisessa sekä tuotettavien palveluiden laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä.

Parantamalla näin Helsingin seudun ammatillisen koulutuksen laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta, Ami-säätiön tavoitteena on välillisesti kasvattaa Helsingin seudun kilpailukykyä sekä seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa.

Ami-säätiön johtajana ja aiemmin sen ylläpitämän oppilaitoksen Amiedun rehtorina vuodesta 2001 toiminut Timo Karkola jää eläkkeelle Nissilän tarttuessa toimitusjohtajan tehtävään.