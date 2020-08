Kuinka keskittyä hetkeen? Harjoittele läsnäoloa japanilaisittain

Millainen on suomalaisen miehen suhde kosketukseen? 23.6.2020 09:12:00 EEST | Tiedote

Elokuussa ilmestyvä tietokirja Miehen kosketus (Gummerus) pohjaa 50 eri-ikäisen ja erilaisen suomalaismiehen kosketushistoriaan. Miehet kertovat, miten heitä on kosketettu tai jätetty koskettamatta, millä tavalla he ovat itse koskettaneet muita ja mitä he ajattelevat isyydestä, rakkaudesta, hoivasta, seksuaalisuudesta ja väkivallasta. Teoksen on kirjoittanut palkittu teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Eino Saari, joka kertoo kirjassa myös omista kosketuskokemuksistaan ja taustoittaa aihetta 25 asiantuntijahaastattelun avulla.