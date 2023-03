Kuinka rikkoa tyttöyden muotti

Melissa Febos: Mitä on olla tyttö

Ilmestyy 12.4.2023

Kun Melissa Febos oli yksitoistavuotias, hänen kehonsa alkoi muuttua. Samalla muuttui muiden ihmisten suhtautuminen, ja hänestä tuli katseiden kohde. Lapsuus muuttui tyttöydeksi. Tyttöys toi mukanaan käsityksiä siitä, mikä on kaunista, mikä on normaalia, minkä kautta hänen arvonsa määrittyy. Syntyi arvomaailma, jossa oma turvallisuus, onnellisuus, vapaus ja nautinto olivat toissijaisia – elämää ohjasivat toisten toiveet.

Mitä on olla tyttö on vavisuttava kehityskertomus siitä, miten Melissa Febos oppi pikkuhiljaa näkemään patriarkaatin näkymättömän häkin, kyseenalaistamaan sen ja lopulta murtamaan siihen aukkoja. Lahjakkaan kirjoittajan tie ei ollut helppo: sitä varjostivat rankka kouluväkivalta, vuosien huumeriippuvuus ja työskentely BDSM-dungeonissa. Vähä vähältä hän kuitenkin alkoi löytää itseään muiden odotusten takaa, solmi rauhan kehonsa kanssa ja asettui puolustamaan omaa tilaansa.

Tarkkanäköinen ja herättelevä teos sivuaa ajankohtaisia slutshamingin, kehovihan ja suostumuksellisuuden kysymyksiä ja asettuu luontevasti feministisen kirjallisuuden merkkiteosten joukkoon. Febos osoittaa vimmaisella tyylillään, mitä todella on olla tyttö mutta avaa myös keskustelun sille, miten tyttöyden voi määritellä uudestaan.

Melissa Febos (1980) on tietokirjoittamisen apulaisprofessori Iowan yliopistossa. Hän on kirjoittanut neljä naiseuteen ja seksuaalisuuteen liittyvää tietokirjaa. Mitä on olla tyttö oli bestseller kotimaassaan, ja se voitti National Book Critics Circle -palkinnon sekä nimettiin yhdeksi vuoden 2021 merkittävimmistä kirjoista muun muassa Time ja The Washington Post -lehdissä.

suomentanut Suvi Kauppila

päällys: Sanna Mander

