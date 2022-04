Kuinka uida pois ympäristötuhon vankilasta

Maria Katajavuori: Valas lasimaljassa – miten vangitsemme itsemme ympäristötuhon ansaan

Vapaasti julkaistavissa 20.4.2022

Ihmiskuntaa ei voi syyttää tiedon puutteesta. Tiedämme että jäätiköt sulavat, meret saastuvat ja lajikato etenee. Informaatio luo valheellisen turvallisuudentunteen: jos vain keräämme aina vain lisää tietoa, pystymme torjumaan uhkia. Samaan aikaan todisteet tiedon merkityksestä ympäristötuhon konkreettisessa torjunnassa ovat kuitenkin hatarat. Sulavia jäätiköitä ja uhanalaisia lajeja dokumentoidaan vimmaisesti, kunnes ei ole enää mitään dokumentoitavaa. Mitä merkitystä tiedolla on, jos sitä ei käytetä päätöksenteon pohjana?

Vaikuttavassa teoksessaan biologi Maria Katajavuori lähestyy ympäristökriisiä uudesta näkökulmasta. Esimerkit niin Paimion liito-oravametsistä kuin Australian kaivostoiminnan raiskaamista alueistakin saavat pohtimaan, miksi toimimme vastoin parempaa tietoa. Entä jos avain kriisin ratkaisemiseen ei löydykään tutkimalla sukupuuton uhkaamia lajeja, vaan sen sijaan olisi kiire kääntää katse peiliin: millainen ihminen on lajina? Mikä saisi meidät käyttämään potentiaaliamme ympäristön pelastamiseen sen tuhoamisen sijaan? Ihminen on kuin valas lasimaljassa: älykäs eläin vankina ansassa, joka estää sitä valitsemasta käytösmallejaan vapaasti. Meidän vankilamme on kulutusyhteiskunta, jolla on tarjota vain tuhoon kannustavaa talouskilpailua.

Runsain anekdootein varustetussa kiehtovassa kirjassa vieraillaan niin Huippuvuorilla kuin Ylitornion kuusimetsässäkin, Kanadan inuiittien kuin Siperian nenetsienkin parissa ja luonnostellaan yhteiskuntaa, joka nostaisi esiin ihmiskunnan parhaat puolet: yhteisöllisyyden ja oman elinympäristön puolustamisen.

Maria Katajavuori on ympäristöaktiivi ja luonnonsuojelubiologiaan erikoistunut ekologian tohtori, joka tutkii pohjoisia ekosysteemejä. Katajavuori on työskennellyt lukuisilla kenttäasemilla aina Kilpisjärveltä Huippuvuorille ja tekee parhaillaan tutkimusta Tromssassa. Hän yhdistelee biologiaa ja yhteiskuntatieteitä valottaen ihmisen ja muiden eliöiden yhteneväisyyksiä – ihmisen biologian ja kulttuuristen rakenteiden vuorovaikutuksen ymmärtäminen on elintärkeää ympäristöongelmien ratkaisemiselle. Hänen teoksensa Kuoleman ja elämän kysymys sai Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon vuonna 2019.

