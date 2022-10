Kuitu ei ole kaikilla sama - Miten valokuituliittymät eroavat toisistaan?

Onko valokuitu valokuitua täysin vai osittain?

Moni kuitu- tai valokuitu -sanan sisältävä tuotenimi perustuu vain osittain valokuituun. Näissä ratkaisuissa kuitua on jatkettu muilla teknologioilla, kuten kuparilla tai coaxial-kaapelilla. Se vie merkittävän osan valokuidun ylivertaisista ominaisuuksista kuten nopeudesta, kapasiteetista, vasteajasta ja symmetrisyydestä.

Oma kuitu vai jaettu kuitu?

Valokuituverkkoa voi rakentaa kahdella eri tavalla: kotitalouskohtaisesti omana kuituna (P2P) tai niin sanottuna jaettuna kuituna (GPON). Jaettu kuitu on monella tavalla rajoittuneempi ratkaisu kuin oma kuitu. Omassa kuidussa skaalautuvuus suurempiin nopeuksiin ja lähtevän sekä saapuvan dataliikenteen tasapaino ovat paremmat kuin jaetussa kuidussa. P2P-toteutus on verkon rakentajalle hieman kalliimpaa, ja siksi moni verkon rakentaja voi päätyä GPON-ratkaisuun. Päätöstä ei kuitenkaan kannata perustaa pelkkään hintaan, sillä valokuitu on sijoitus seuraavaksi 30 vuodeksi.

Avoin vai suljettu palvelukerros?

Markkinoilla on avoimeen ja suljettuun palvelukerrokseen perustuvia valokuituratkaisuja. Avoimessa palvelukerroksessa kuluttaja voi valita palvelunsa useiden eri palveluntarjoajien valikoimasta. Kilpailu asiakkuuksista on perinteisesti poikinut alenevia hintoja ja parempia palveluita. Suljetussa palvelukerroksessa taas valokuitutoimittaja määrittää palvelutarjoajan, joka tarjoaa palveluita kuituverkossa. Tällöin kuluttajan vapaus valita esimerkiksi oma nettiliittymä tai TV-paketti siirtyy kuituverkon omistajalle ja riski palveluiden kallistumisesta sekä laadun heikkenemisestä kasvaa.

Liittymän hankintakustannukset vai kokonaiskustannukset?

Valokuituliittymän hankintakustannus on vain pieni osa valokuidun käytön kokonaiskustannusta. Suurin osa kustannuksista kertyy itse valokuituverkon päällä tarjottavista palveluista kuten internetyhteydestä. Koska toimijoiden palvelumalleissa on eroja, kuluttajan kannattaa miettiä, minkä ratkaisumallin uskoo olevan hinta–laatusuhteeltaan itselleen paras.

Kenen vastuu – kuluttajan vai rakentajan?

Valokuituliittymissopimuksissa on eroja sen suhteen, mihin kuluttaja niissä sidotaan. Eroja on esimerkiksi kuidun rakentamiseen ja palveluiden ostamiseen liittyvissä vastuissa ja velvoitteissa. Kuluttajan on hyvä varmistaa kuitutoimittajilta, mitkä ovat hänen lopulliset vastuunsa esimerkiksi kuituverkon rakentamisen osalta.

Sitova vai joustava palvelusopimus?

Osa kuituliittymistä velvoittaa kuluttajan pitkäaikaisiin palvelusopimuksiin, vaikka kuluttajalla ei ole sopimuksen allekirjoitushetkellä varmuutta siitä, saako hän kyseiseltä toimijalta lopulta liittymän, tai milloin hän saa sen. Kuluttajan asema on näissä sitovissa sopimuksissa heikko. Kuluttajan onkin hyvä pohtia, onko palvelusopimuksen ehdot asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken tasapainossa ja kohtuulliset vai onko joustava palvelusopimus parempi vaihtoehto.