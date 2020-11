Kuiva pakkaskeli on paras sää teiden talvihoitoon

Uudet alueurakoitsijat aloittivat Mäntsälässä ja Porvoossa.

Teiden talvihoitokausi alkoi jo lokakuun alussa. Talven hoitotyöt jatkuvat tiestöllä 31.4.2021 saakka.

"Talvihoitokausi on jo alkanut käytännössäkin liukkauden torjunnalla, pääteiden suolauksena - ja olemmepa ehtineet jo auraamaankin", kertoo Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Mäntsälän ja Porvoon aluevastaava Olli Heikkilä.

Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen. Heikkilä korostaa, että talvikelit ei ole ongelma, vaan ongelmia syntyy, jos sade tulee läpi talven vetenä ja lämpötilat sahaavat nollan molemmin puolin.

"Kuiva pakkaskeli on ideaali teiden talvihoitoon. Päätiestöllä liukkautta torjutaan ennakoiden, mikä aiheuttaa kysymyksiä siitä, miksi suolaa levitetään joskus plussakelillä. Tässä on kyse nimenomaan ennakoinnista, jos on oletettavissa, että tielle voi muodostua kuuraa tai mustaa jäätä", Heikkilä selittää.

"Talvihoitoon kuuluvia työlajeja on paljon, mutta keskeisimpiä ovat liukkauden torjunta suolaamalla sekä hiekotus ja auraus. Ilmastonmuutoksen tuotua sateiset talvet, kuuluu talvihoitoon nyt olennaisena osana sorateiden kelirikon hoitaminenkin. Vähäinen lumi ja vesisateet aiheuttaa sorateille kuoppaisuutta ja kantavuusongelmia, kun teiden rungot vuorotellen jäätyvät ja sulavat. Vesisade tietää ongelmia myös päällystetyille teille päällysteiden hapertuessa ja reikiintyessä. Lisäksi liukkauden torjuntaa on lisättävä, koska tietä suojaavaa kunnollista lumipolannetta ei välttämättä muodostu, vaan sen sijaan tielle voi muodostua nopeasti vesijäätä", Heikkilä toteaa.

Maantiet on jaettu liikennemäärien ja liikenteellisen merkityksen mukaan talvihoitoluokkiin, jotka määrittelevät, missä kunnossa tien on oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet on aloitettava. Talvihoidon taso on siis erilainen eri hoitoluokan teillä, mutta saman luokan tiet hoidetaan koko maassa saman tasoisesti.

"Talvihoitoluokat määrittelevät palvelutason kyseisellä tieosuudella. Hoitoluokilla on erilaiset laatuvaatimukset, jotka puolestaan määrittelevät muun muassa maksimilumimääriä ja toimenpideaikoja. Päätiet kuuluvat yleensä korkeimpaan hoitoluokkaan ja vähäliikenteiset tiet alimpaan hoitoluokkaan", Heikkilä sanoo.

Uudet alueurakoitsijat Mäntsälään ja Porvooseen valittu ajalle 1.10.2020 –1.10.2025

"Suomen mittakaavassa molemmissa alueurakoissa on kohtuullisen vilkkaasti liikennöityjä teitä, ja ne ovat vaativan tason urakoita. Molemmissa omia erityispiirteitä., esimerkiksi Mäntsälän urakassa on selvästi sisämaan keliolosuhteet, ja Porvoon urakassa vaihtelua aiheuttavat rannikon keliolosuhteet. Mäntsälän alueella on lisäksi laaja soratiestö, siinä missä Porvoon alueella läpikulkuliikenne valtatie 7:llä on tavallisen ajan erityispiirre", aluevastaava Heikkilä kertoo.

Mäntsälän alueurakka koostuu lisäksi Orimattilasta, Pukkilasta, Myrskylästä, Pornaisista ja Järvenpäästä. Porvoon alueurakkaan kuuluu puolestaan myös Loviisa, Lapinjärvi ja Askola.

Mäntsälän ja Porvoon alueurakoissa on kaikkia hoitoluokkia korkeimmasta hoitoluokasta (Ise ja Is) aina hiljaisempaan kolmosluokkaan.

Molemmissa alueurakoissa on käytetty uutta maanteiden hoitourakan urakkamallia. Käytännössä urakoissa on samat vastuut kuin ennenkin, eli urakoitsija toimii työnjohtajana ja ELY urakan valvojana. Uusi hankintamalli perustuu avoimuuteen ja siihen että tilaaja on alihankintojen kilpailuttamisessa mukana. Tämä tarkoittaa tilaajan ja urakoitsijan välisen yhteistyön kasvua ja läpinäkyvämpää urakan hoitoa.

"Pyrimme yhdessä hakemaan parhaita ratkaisuja, painotamme laatua, ja urakassa on käytössä uusi urakoitsijan ansaintamalli eli urakoitsijan kate ja hoitotöiden kustannukset on eriytetty toisistaan ja urakoitsijalle maksetaan kiinteä korvaus. Perusajatuksena uudessa urakkamallissa on laatuun panostaminen", Heikkilä toteaa.

Alueurakoiden sopimuskausi alkoi 1.10. ja jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Molemmissa alueurakoissa korostuu Heikkilän mukaan liukkauden torjuntatarpeen kasvu, ja alemmalla tieverkoilla huomioidaan esimerkiksi koulukuljetusreittejä.

Uusi hankintamalli houkuttelee uusia yrittäjiä

Mäntsälän maanteiden hoitourakasta vastaa uusi urakoitsija P.Salonen Oy, jonka sopimusvastaavan Veera Lehtikankaan mielestä uuden hankintamallin myötä uusien urakoitsijoiden mukaantulo helpottui. Yrityksen tiimissä on kuitenkin mukana aikaisemmista hoitourakoista tuttu kasvo Keijo Lehtikangas.

Lehtikankaan mielestä hoitourakka on lähtenyt hyvin liikkeelle, vaikka uudessa urakkamallissa onkin vielä opettelua. Hän kiittelee myös aluevastaava Heikkilän toimintaa.

"Yhteistyö toimii todella hyvin. Aliurakoitsijoista moni on ollut myös aikaisemmin tekemässä Mäntsälän hoitourakassa aliurakointia, joten urakoitsija voi luottaa heidän pitkään kokemukseensa samoilta alueilta", Lehtikangas toteaa.

Lehtikangas odottaa sopimuskaudelta hyvää yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa.

"Tavoitteena on kehittää uutta ja ottaa ympäristönäkökulmaa esille. Urakan haasteista ja kehittämisestä myös palkitaan aliurakoitsijoita esimerkiksi ympäristöystävällisemmän kaluston käytöstä. Ei vastakkain asettelua vaan hyvää yhteistyötä, joka takaa tienkäyttäjälle tien turvallisuuden", Lehtikangas summaa.

P.Salonen Oy on aikaisemmin toiminut aliurakoitsijana Vantaan alueurakassa, mutta vastaa nyt pääurakoinnista Mäntsälän alueurakassa.

"Meillä on tarve onnistua hyvin, ja ehkä tuomme pienempänä yrityksenä uutta ajattelutapaa tekemiseen. Uuden urakkamallin myötä myös moni pienempi yritys on kiinnostunut alueurakoista", Lehtikangas toteaa.

Porvoon maanteiden hoitourakkaa hoitaa puolestaan seuraavat viisi vuotta Destia Oy vuosikymmenten kokemuksella alueesta. Heillekin urakkamalli on uusi. Destian työmaapäällikkö Pekka Grönroosilla on jo 20 vuoden kokemus Porvoon hoitourakasta.

"Maanteiden hoitourakan myötä tehdään yhdessä projekteja tilaajan kanssa, minkä myötä hankinnat ovat muuttuneet suunnitelmallisemmaksi ja tilaaja ja tekijä ovat nyt lähempänä toisiaan. Tämä vaatii tilaajaltakin aktiivisuutta ja ymmärrystä. Itse teiden hoitaminen ei ole muuttunut, vaikka menetelmät saattavatkin kehittyä, vaan itse prosessi on muuttunut", Grönroos kertoo.

Grönroosin mukaan uusi avoin kilpailu tuo myös uusia yrittäjiä alalle.

"Uusi malli vaikuttaa lupaavalta. Yhdessä käydään Elyn kanssa suunnitelmat läpi ja ne hyväksytään - ja me toimimme työrukkasena", Grönroos kiteyttää.

Maanteiden hoitourakka on uusi yhteistyömalli, joka korostaa hankintoja ja suunnitelmallisuutta.

"Tämä on molemmille opin paikka, odotan sopimuskaudelta toimivaa yhteistyötä", Grönroos toteaa lopuksi.