Kuka omistaa veden - mistä vesihuollon uudistuksessa on kyse?

Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma ovat nyt lausuttavana. Ota siis kantaa siihen, mihin suuntaan vesihuoltoa kehitetään!

Suomessa aloitetaan vuonna 2021 kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttaminen. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille näkökulmia uudistuksesta, eli vision sekä toimeenpano-ohjelman luonnoksen. Luonnokseen on listattu ehdotukset vesihuollon kymmenestä keskeisimmästä kehittämistarpeesta lähivuosina.

Turvallinen ja laadukas vesihuolto ilmastoneutraalisti

Vesihuoltouudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. Tavoitteena on myös alan ilmastoneutraalius. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyttöön.

Haasteina hajanaisuus ja kustannukset

Myös toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti. Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, jotka vaikeuttavat sähkönsaantia ja vaarantavat näin vedentuotannon ja jakelun sekä jätevesien käsittelyn. Kuntatalouden haasteet saattavat puolestaan luoda paineita hakea lisätuloa luopumalla osittain tai kokonaan vesihuollon omistajuudesta. Myös kiristyvä EU-lainsäädäntö on tuonut uusia velvoitteitta esimerkiksi riskienhallintaan ja energiatehokkuuteen.

Vesihuoltolaitoskentän hajanaisuus on yksi toimialan suurimmista haasteista. Vesihuoltolaitoksia on 1 100, mutta noin 80 suurinta toimijaa tuottaa noin 80 prosenttia kaikista palveluista. Monilla pienemmillä vesihuoltolaitoksilla on pulaa sekä osaajista että resursseista.Vesihuoltouudistuksen visio ja toimeenpano-ohjelman luonnos on valmisteltu sidosryhmäyhteistyönä. Lausuntoaikaa on 8.2.2021 saakka.

Tästä avautuu lausunnot sivu, josta löytyy vesihuoltouudistuksen lausuntopyyntö ja toimeenpano-ohjelma luonnos (www.mmm.fi)

Täältä löytyy lisätietoja kansallisesta vesihuoltouudistuksesta (www.mmm.fi)



Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden

Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestää alueen vesihuoltolaitoksille ja viranomaisille keskustelutilaisuuden 14.1.2021 klo 9:30. Ohjelma ja Teams-linkki tekstin alapuolella liitteenä.