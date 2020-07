Kuka on Carmen Mola? Verimorsian-trillerin luoja suojelee henkilöllisyyttään tarkasti

Jos kuvaa on uskominen, mystinen espanjalainen naishahmo sateisessa Madridissa on luonut kylmäävän, kansainvälisen trillerisensaation, josta on tekeillä myös tv-sarja.

Madridiin sijoittuva, puistattava trilleri esittelee kovapintaisen rikosetsivän Elena Blancon, joka tutkii nuoren naisen murhaa. Karmeinta tilanteessa on, että uhrin sisko on murhattu seitsemän vuotta aiemmin samalla tavalla. Molempien kallosta löytyy kolme pientä reikää. Kuolinsyy: kärpäsentoukat ovat syöneet aivot. ​ Tutkinta sekoittaa Blancon johtaman poliisiryhmän keskinäiset välit. Keskinäinen kilpailu, jännitteet, kateus ja luottamuspula vaikeuttavat murhamysteerin ratkaisemista entisestään. Kuka murhasi siskokset ja miksi? Vai oliko tekijöitä useampia? Elena Blancon mielessä takoo kolmaskin kysymys: Mitä hänen vuosia aiemmin kadonneelle pojalleen on tapahtunut? Salaperäinen Carmen Mola on noussut ilmiöksi Espanjassa, ja häntä onkin jo ehditty kutsua "Espanjan Elena Ferranteksi" paitsi pseudonyymin myös kansainvälisen menestyksen vuoksi. Kirjoittajanlaadultaan häntä on verrattu muun muassa Goncourt-palkinnon saaneeseen ranskalaiskirjailijaan Pierre Lemaitreen ja toiseen espanjalaisen rikoskirjallisuuden kansainväliseen kärkinimeen Dolores Redondoon. Verimorsian on Elena Blanco -sarjan avausteos, joka on noussut kansainväliseksi arvostelu- ja myyntimenestykseksi, ja siitä on jo valmisteilla tv-sarja Amazon Primelle.

