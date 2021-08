Kuka Suuressa Syöpäkertomuksessa oikeasti taistelee ja mitä vastaan?

Jaa

Henna Mäkelinin koskettava esikoisromaani on karu kasvutarina taakkojen jakamisen vaikeudesta.

"Kipu ei aina kasvata. Joskus se ihan vaan satuttaa."

Eräänä keväisenä päivänä nelivuotiaan Aadan vakava sairaus repäisee ajan kahtia: ennen ja jälkeen.

Henna Mäkelinin koskettava esikoisromaani Syöpäkortti (Basam Books 2021) on kipeä kasvutarina rakastamisen vaikeudesta. Siinä naistenlehtien ja sosiaalisen median lemmikki, Suuri Syöpäkertomus, paljastuu valheeksi. Aadan syöpä ei olekaan perhettä lujittava vihollinen, jota vastaan käydään yhtenä rintamana, eikä liioin liima, joka tekee Riikan ja Markon parisuhteesta entistä vahvemman.

"Syöpäkortti on kirja perheestä, jossa lapsi sairastuu leukemiaan. Halusin kirjoittaa todellisuudesta Suuren Syöpäkertomuksen takana. Sairaudet ja vaikeudet esitetään meille usein taisteluina, jotka urhea sankari voittaa, mutta elämä suostuu harvoin niin suoraan uomaan."

Mäkelin on aiemmin kirjoittanut tietokirjan kuolemasta. Sekä tietokirjan että esikoisromaanin aiheet hän löysi omasta elämästään. Vaikka Syöpäkortti on fiktiota, Mäkelin kirjoittaa kaunistelematta aiheista, jotka hän tuntee: rakastamisen kivusta, menetyksen pelosta, mustista öistä sairaaloissa. Musertavista uutisista ja voimien loppumisesta.

”Vaikka ihmiset rakastavat selviytymistarinoita, en halunnut kirjoittaa taas yhtä kärsivän sankarin roolia, jota tragediaan paiskatulle usein tarjoillaan. Vaikeudet kun nostavat ihmisistä esille paljon muutakin kuin kimmeltäviä kyyneleitä, taistelutahtoa ja yli-inhimillistä voimaa. Siitä haluan tämän kirjan avulla kertoa”, Mäkelin kiteyttää.

Kirjailijasta

Henna Mäkelin on kouvolalainen toimittaja. Häneltä on aiemmin ilmestynyt tietokirja Kuolema: Kaikki mitä olet aina halunnut tietää (Kustantamo S&S). Mustan huumorin sävyttämä Syöpäkortti on hänen ensimmäinen romaaninsa.