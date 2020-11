Kuka vähentää eniten lämmitysenergian käyttöä talvella? Pääkaupunkiseudulla alkaa nyt Suomen ensimmäinen taloyhtiöiden Energiahaaste

DNA Oyj/Wattinen









DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat mobiilidatan käyttömäärissä jatkuvasti maailman kärkijoukossa. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Wattinen on DNA:n tarjoama palvelu kerrostalon energiatehokkaaseen ja asukaslähtöiseen lämmityksen hallintaan.Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa ja kannustaa ilmastomyönteisiin valintoihin. DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 942 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi ja www.wattinen.fi, Twitterissä @DNA_fi ja @Wattinen, Facebookissa @DNA.fi ja @Wattinen sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.