Kukkalahja ikäihmiselle on joulun pieni teko, jolla on suuri vaikutus - kuka tahansa voi jälleen ryhtyä joulupukiksi seniorille

Korona jarruttanut muistisairauksien varhaista toteamista – tänään vietettävän Alzheimer-päivän teemana muistisairauksien diagnosointi 21.9.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Korona-aika on vähentänyt muistisairaiden aktiivisuutta sekä lisännyt eristäytymistä ja yksinäisyyden kokemusta. Samalla muistisairauksien diagnosointi on pandemian aikana hidastunut, koska erikoissairaanhoidon käyntejä on peruttu. Tänään vietetään maailmanlaajuista Alzheimer-päivää, mihin liittyvässä laajassa kansainvälisessä raportissa keskitytään juuri muistisairauksien toteamiseen.