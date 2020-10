Kukkalahjoitukset tuovat jouluiloa vanhusten korona-ajan yksinäisyyteen

Vuodesta 2010 lähtien vanhuksille jouluiloa tarjonnut Kotona Asuen Seniorihoivan Ole Joulupukkina Seniorille -hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy jälleen. Kampanjassa kuka tahansa voi ilahduttaa yksinäisiä vanhuksia joulukukalla pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä sekä Kotkan ja Oulun alueilla. Viime vuonna kukkia toimitettiin yli 8000 kappaletta. Tänä vuonna korona-aika on lisännyt vanhusten kokemaa yksinäisyyttä.

“Kampanjan tavoitteena on tuoda yksinäisille vanhuksille kokemus arvostuksesta ja välittämisestä. Tutkimusten mukaan jopa joka kolmas vanhus kokee yksinäisyyttä. Kokemustemme perusteella korona-aika on vielä pahentanut tilannetta. Suurella joukolla ikäihmisiä sosiaaliset verkostot ovat pienentyneet merkittävästi ja tunne yksinäisyydestä vahvistunut”, Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Olli Houttu sanoo.



Kampanjaan osallistuvien kaupunkien kotihoidot ja vanhuspalvelut ovat valinneet kukkalähetysten saajiksi alueidensa yksinäisiä vanhuksia. Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa valitsemalla mieleisensä lahjoituskukan yhteistyöhön osallistuvasta liikkeestä. Korttiin on kirjoitettu valmiiksi vanhuksen etunimi ja ikä, ja lahjan antaja voi kirjoittaa oman tervehdyksensä vastaanottajalle. Kukan lahjoittajat ja vastaanottajat pysyvät toisilleen tuntemattomina.



“Olemme saaneet aiempina vuosina kiittävää ja koskettavaa palautetta kukkien vastaanottajilta. Lukuisat ikäihmiset ovat kertoneet kokeneensa liikutusta ja saaneensa suurta iloa siitä, että joku ajattelee juuri häntä. Viime vuonna välitimme yli 8000 joulukukkalähetystä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Toivomme että myös tänä poikkeuksellisena vuonna kampanja saa lahjoittajat liikkeelle suurin joukoin, tuomaan kaivattua jouluiloa tuhansille yksinäisille vanhuksille”, Olli Houttu jatkaa.

Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja on käynnissä välillä 16.11. – 17.12.2020. Kampanjaan osallistuu muun muassa kunnallisen kotihoidon yksiköitä, palvelutaloja, seniorikeskuksia sekä useita muita tahoja. Kukkia myyvät pääkaupunkiseudun ja Tampereen Stockmann-tavaratalot, Tampereen Sokos ja Prisma sekä lukuisat yksittäiset kukkaliikkeet. Kukat toimitetaan vastaanottajille joulunalusviikolla.