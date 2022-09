Kuljetusringille ZenRoboticsin robotisoitu lajittelulaitos

Jukka Aro, Kuljetusringin hallituksen puheenjohtaja, Sami Aro, työnjohtaja, Jouni Lilja, kierrätystoi-mintojen johtaja sekä Markus Närhi, Kuljetusringin liiketoimintajohtaja näkevät merkittäviä etuja jätteiden lajittelulla tekoälyrobotiikkaa hyödyntäen. Uuden robotisoidun lajittelulaitoksen toiminta alkaa Helsingin Tattarisuolla 2023.

”Palvelemme sekä yksityistä että julkista sektoria ja päätavoitteemme on ohjata entistä suurempi osa jätteistä kierrätykseen ja näin nostaa kierrätysaste selkeästi yli EU:n ja kansallisten tavoitteiden. Aikaisemmin jätteiden lajittelu ei ole ollut helppoa, mutta jatkossa itsenäisesti työskentelevät robotit tekevät työn. Tämä on valtava parannus”, sanoo Jukka Aro ylpeänä hymyillen.

Lukuisia jakeita yhdellä kertaa

Kuljetusringin uusi täysin autonominen ja tekoälyyn perustuva lajittelulinja sisältää useita robotteja, jotka poimivat puhdasta sekä käsiteltyä ja painekyllästettyä puuta, ei-magneettisia metalleja, kuten alumiinia, kuparia, messinkiä sekä ruostumatonta terästä, kovamuoveja, kuten polyeteeniä ja polypropeenia, kiviaineksia ja paljon muuta.

Lähtökohtaisesti robotit voidaan opettaa tunnistamaan ja lajittelemaan lähes mitä tahansa materiaaleja. Robottien nopeus on yli 6000 poimintaa tunnissa. Yksittäisen poimittavan kappaleen paino voi olla jopa 30 kiloa.

Tauotonta toimintaa

Järjestelmää voidaan käyttää lähes ympäri vuorokauden. Koska käyttökustannukset ovat alhaiset, ja robotit ovat autonomisia, ei ole syytä rajoittaa robottien työaikaa. Prosessi sisältää yksinkertaisen esiseulontavaiheen hienojakeen ja keveiden materiaalien erottelemiseksi, minkä jälkeen muu materiaali siirretään suurikokoiseen syöttöbunkkeriin, josta se annostellaan automaattisesti ja tasaisena virtana lajitteluroboteille. Tekoälyrobotit toimivat itsenäisesti tyhjentäen syöttöbunkkeria koko päivän - ja jatkaen ahkerasti läpi yön, kun ihmistyöntekijät jo ovat lepäämässä.

Joustava ratkaisu, joka sopeutuu tulevaan

”Päätös oli helppo. Meidän ei tarvitse rakentaa perinteistä monimutkaista käsittelylaitosta, vaan annamme robottien tehdä suurimman osan työstä helposti hallittavalla automaattisella lajittelulinjalla. Kun jätemäärät kasvavat, me vain lisäämme robotteja. Kun taas uusia jakeita halutaan lajitella, koulutamme robotteja lisää. Tämä oli meille helppo päätös, koska mikään muu tekniikka ei ole näin sopeutuva ja varma tulevaisuuden tarpeiden suhteen”, Sami Aro lisää.

Korkea kierrätysaste ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

”Korkea kierrätysaste, energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat erittäin tärkeitä sekä asiakkaillemme että meille. Tämän investoinnin myötä autamme asiakkaitamme parantamaan heidän jätehuoltonsa kierrätysastetta, vähentämään päästöjä ja saavuttamaan EU:n kierrätysastetavoitteet. Parannamme siis ympäristöä aktiivisella hiilikädenjäljellä, emmekä vain vähennä hiilijalanjälkeä. Tämä on päätavoitteemme ja olemme siitä ylpeitä”, Jukka Aro toteaa.

Turvallisuus ja tehokkuus

”Uskon turvalliseen ja moderniin teolliseen työpaikkaan, jossa automaatiota käytetään mahdollisimman laajasti. Robotit tekevät lajittelusta turvallista. Panostamme tähän erittäin paljon, koska turvallisuus tarkoittaa myös tehokkuutta. Koko työyhteisömme on erittäin ylpeä päätöksestämme hankkia tätä uusinta teknologiaa. Kukapa ei haluaisi työskennellä yrityksessä, jossa tekoälyrobotit tekevät likaiset, tylsät ja vaaralliset työt?”, Sami Aro sanoo.

Digitalisaatio

Robottijärjestelmä skannaa lajitteluhihnalla virtaavaa jätettä useilla kehittyneillä sensoreilla, joiden signaaleja tekoäly analysoi. Prosessin lopputuloksena syntyy valtava määrä dataa jätteestä ja sen koostumuksesta. Datan avulla robottijärjestelmää voidaan kehittää.

”Käytämme näitä tietoja tuotantomme optimointiin ja jätteiden analysointiin. Ilman dataa ei voi optimoida”, sanoo Närhi. ”Monet muut toiminnoistamme ovat jo digitalisoitu varsin hyvin, mutta ilman robotiikalla tehtävää skannausta, meillä ei olisi näin syvälle menevää analytiikkaa siitä, mitä todella käsittelemme”, hän lisää.

Kansainvälinen verkostoituminen ja tuotekehitys

Kuljetusringin järjestelmää voidaan helposti käyttää myös uusien teknologioiden testaamiseen, sillä se tulee sijaitsemaan vain muutaman minuutin ajomatkan päässä ZenRoboticsin tiloista Aviapoliksessa, lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa.

”Tiedämme, että uutta linjaamme kohtaan tulee olemaan paljon kiinnostusta ja olemme iloisia voidessamme toivottaa vieraat kaikkialta maailmasta tervetulleiksi. Kansainvälinen vuorovaikutus saman alan yritysten kanssa hyödyttää kaikkia osapuolia. Meillä kaikilla on samat haasteet ratkaistavanamme”, Jukka Aro lisää.

Myös ZenRobotics hyötyy siitä, että asiakas on lähes kävelymatkan päässä. ”Olemme innoissamme, että lähellämme on tällainen lajittelulaitos. Kuljetusringin uusi laitos helpottaa tuotekehitystämme, koska uusia innovaatioita voidaan testata siellä milloin tahansa. Läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa on meille tärkeää”, sanoo ZenRoboticsin toimitusjohtaja Jarmo Ruohonen.

Korkealaatuisia jakeita säännösten edellä

Kierrätysmateriaalien markkinat kasvavat jatkuvasti. Käytämme jo nykyään tuotteissamme esimerkiksi kierrätysmuovia, -metalleja ja -pahvia.

”Voimme robottien avulla tuottaa juuri oikeanlaisia ja oikeanlaatuisia hyötykäytettäviä jakeita. Myös EU:n sääntely ohjaa meitä lisäämään materiaalikierrätystä. Mutta sen sijaan, että antaisimme säädösten ajaa muutosta, haluamme olla itse johtamassa sitä. Se on paras tapa pysyä reilusti edellä kilpailussa”, toteaa Jouni Lilja.