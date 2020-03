Kulku Oysiin muuttuu huomisesta alkaen

Koronavirustilanne Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 28.3.2020 14:06:46 EET | Tiedote

OYS:ssa on tällä hetkellä hoidossa 5 koronapotilasta, joista kaksi on tehohoidossa. Yhteensä laboratoriovarmistettuja tapauksia on 50 kappaletta.