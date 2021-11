Kultaseppämestari Tarkkanen - Tuomme markkinoille oman, Helsingin Arabianrannassa suunnitellun ja valmistetun kellomalliston

Koronavuosi on ollut tuottoisa suunnittelussa: suunnittelijat ovat luoneet uusia koruja ja täydentäneet korumallistoa. Uutuustuotteissa henkii klassinen tyylikkyys.

Korujen lisäksi Tarkkanen tuo markkinoille uudet, korumallistoihin suunnittelut ja Suomessa valmistetut kellot sekä miehille että naisille. Jokaisella valmistuneella kellolla on oma tarinansa, sillä Tarkkanen haastoi ateljeen kultasepät suunnittelemaan oman unelmiensa kellon.

- Jokainen kellomme on taideteos, josta kuvastuu suunnittelijansa ja samalla tekijänsä tyyli, Tarkkanen kertoo. - Unelma omasta kellomallistosta on itse asiassa ollut minulla jo pidempään ja nyt se vihdoin toteutuu.

Kello on usein miehelle pääkoru ja koska Tarkkanen myy vain itse valmistamiaan tuotteita, oli kellojen suunnittelu luonnollinen lisä valikoimaan. Samalla syntyi kellomallisto, josta löytyy malleja sekä miehille että naisilla.

- Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että suunnittelemamme ja valmistamamme kellot ovat osa pukeutumista samalla tavoin kuin mikä tahansa koru, Tarkkanen kuvailee. - Kelloissamme on myös erittäin laadukas sveitsiläinen koneisto, mutta emme kilpaile kellovalmistajien kanssa, vaan ajatuksemme on ollut löytää luonnollinen jatkumo korumaailmaamme.

Ainoana kultasepänateljeena Suomessa – oma käsityönä valmistettu kellomallisto

Nyt suunniteltuja kelloja valmistetaan vain rajoitettu ja numeroitu erä. Eräkoot vaihtelevat 10 - 12 kappaleen välillä kellomallista riippuen.

- Käytämme kelloissa aitoja jalometalleja kuten kultaa, platinaa, titaania ja hopeaa sekä timantteja ja värillisiä jalokiviä. Nämä kellot ovat aidosti kultasepän ja kellosepän käsityön upea luomus, Tarkkanen kertoo.

Nyt valmistuvista malleista Mika Tarkkanen on suunnitellut Karkki-kellon, Mikan poika Robert Tarkkanen The Story of My Era -kellon, Ville Tuovinen XZN-kellon ja Christoffer Nyström Aina lähelläsi -kellon.

- Karkki-kellon tarina liittyy vahvasti yrityksemme historiaan, sillä sen muodossa käyttämämme stanssi ja sen kuvio on ollut ateljeessamme käytössä jo 50-luvulla. Poikani Robertin kello taas kuvastaa nimensä mukaisesti hänen aikakautensa tarinaa ja se on samalla vahva kasvutarina kisällistä kultasepäksi, kertoo Tarkkanen.

- Ville Tuovinen taas on tunnettu siitä, että hänen silmäänsä miellyttävät geometriset muodot. Näin hänen kellonsa on saanut inspiraation torx-avaimesta ja sen 12 kulmasta. Christoffer Nyströmin kello jatkaa upeaa Minä ajattelen sinua -korusarjaa ja sen Aina lähelläsi kello on huomioita herättävä korukello näyttävälle naiselle.

Uuteen mallistoon on myös tuotu mukaan korumaailmasta tuttu ajatus uniikkituotteita.

- Lanseeraamme samalla Limited+-malliston. Tämä tarkoittaa kantajalleen suunniteltua ja valmistettua kelloa, jonka designin omistaa kellon aitoustodistuksen haltija. Vain tämä henkilö voi halutessaan tilata lisää vastaavaa kellomallia. Näitä uniikkeja kelloja meillä on jo muutamia suunnittelussa, Tarkkanen kertoo.

Kotimaista valmistusta vastuullisesti

Kaikki Tarkkasen korut ja kellot on valmistettu käsityönä Helsingin Arabianrannassa. Tämä on kunnia-asia, sillä kultaseppämestari Tarkkasen liikkeestä asiakkaille lähtevät korut eivät ole ikinä muualla valmistettuja. Samalla materiaalihankinnoissa käytössä ovat vain luotettavat kumppanit, jotka pystyvät antamaan jalokiville ja jalometalleille kansainväliset aitous- ja vastuullisuustodistukset.

- Meille vastuullisuus tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin se, että käytämme valmistamissamme tuotteissa vain vastuullisesti hankittuja materiaaleja. Toiseksi se, että pidämme huolta henkilökunnastamme ja sen hyvinvoinnista. Tämä on korostunut nyt haasteellisena koronavuonna ja uskon, että se kantaa meitä eteenpäin jatkossakin, Tarkkanen summaa.

Kellomallisto ja niihin liittyvät korut ovat nähtävillä Kultaseppämestari Tarkkasen ateljeessa Hämeentie 155 (käyntiosoite: Kaanaankatu 2), Helsinki. Voit varata yksityisesittelyn ottamalla yhteyttä joko Mika Tarkkaseen tai Pia Toivaseen. Taustatietoja ja kuvia löydät osoitteesta:

Aidosti uniikki LIMITED+

Limited+-kelloja valmistetaan kutakin vain yksi uniikki kappale. Tämän jälkeen kellon ostaja hallitsee kyseisen mallin designia. Kellon tiedot rekisteröidään Tarkkasella ja vain kellon aitoustodistuksen haltija voi tilata tätä kelloa lisää. Limited+ on upea vaihtoehto silloin, kun haluaa omistaa täysin uniikin kellon. Samalla tästä kellosta on helppo luoda perheen tai läheisten henkilöiden yhteinen, vain heillä käytössä oleva malli. Kellon ostaja päättää.

Numeroitu LIMITED EDITION

Limited Edition -kellojen valmistuserät löytyvät jokaisen kellon tiedoista. Kellot numeroidaan kahdella tavalla. Ensimmäinen numero on juokseva numero ja se kertoo valmistusjärjestyksen eli kuinka mones

Tarkkaselta valmistunut kello on kyseessä. Numero 001 tarkoittaa siis ensimmäistä kelloa. Tämä juokseva numero on kellomallista riippumaton. Toinen numero kertoo, kuinka monta kyseistä kelloa on valmistettu. Esimerkiksi 1/10 tarkoittaa, että ostajan hallussa oleva kello on ensimmäinen sarjan kymmenestä kellosta. Samanlaisia kelloja ei koskaan valmisteta enempää kuin tässä numerosarjassa oleva kokonaisluku.