Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta käsittelee ensi viikolla Paavolan lähikirjaston lakkauttamista

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta käsittelee 23.4.2020 Paavolan lähikirjaston lakkauttamista 1.10.2020 alkaen. Mikäli lautakunta päättää suositella lakkauttamista tehdään lopullinen päätös valtuuston kokouksessa myöhemmin tänä vuonna

Hyvinkäällä laaditaan parhaillaan kestävän talouden ohjelmaa ja kartoitetaan mahdollisia säästökohteita sekä erilaisia vaihtoehtoja säästöjen aikaansaamiseksi. Talouden tasapainottamisen osana tarkastellaan myös kirjaston palveluita.

- Kirjastopalveluille on annettu tehtäväksi löytää säästökohteita n. 175 000 euron edestä. Mikäli Paavolan kirjasto lakkautettaisiin, saataisiin aikaan vajaan 50 000 euron säästö, eli vajaa 30 % kokonaissäästötavoitteesta, sanoo kirjastotoimen johtaja Mervi Jokinen.

- Mikäli Paavolan kirjastoa ei lakkauteta, olisi säästöt aikaansaatava vähentämällä kirjaston aineistohankintoja samalla summalla. Lisäksi säästöjä on edelleen tehtävä muista kirjastopalvelujen ulkoisista kustannuksista 125 000 euron edestä.

Hyvinkäällä on pääkirjaston lisäksi kaksi lähikirjastoa. Lähikirjastot sijaitsevat Hakalassa ja Paavolassa. Hyvinkään kirjastopalvelut ostaa lisäksi Lopen kunnalta kirjastoautopalveluita Kytäjän koululle. Paavolan lähikirjasto on auki kolmena päivänä viikossa (ma klo 12-19, ke ja to klo 12-16). Julkisen liikenteen yhteydet Paavolasta keskustaan ovat hyvät.



- Paavolan kirjaston tilat eivät ole enää ajanmukaiset, eivätkä ne vastaa kirjaston toiminnan vaatimuksia. Paavolan kirjaston tilat ovat ahtaat ja sokkeloiset esimerkiksi koululuokkien kirjastokäynneille. Ahtaista käytävistä johtuen myös rollaattorin kanssa liikkuminen kirjastossa on haastavaa, eikä kirjasto ei ole lainkaan saavutettava pyörätuolilla, kuvaa Jokinen nykytilannetta.



- Mikäli tulevaisuudessa päätetään toteuttaa kaavailtu Paavolatalo, tulisi hankesuunnitelman yhteydessä kartoittaa, voiko Paavolatalossa olla kirjastopalveluiden ylläpitämä palvelupiste, joka toimisi osan ajasta omatoimikirjastona, sanoo Jokinen.

FAKTALAATIKKO: Kirjastokohtaiset lainamäärä:

Paavolan kirjasto 2017: 18 858

Paavolan kirjasto 2018: 17 778

Paavolan kirjasto 2019: 16 176



Hakalan kirjasto 2017: 38 447 (kirjasto kiinni osan vuodesta katto- ja valaisinremontista johtuen)

Hakalan kirjasto 2018: 48 020

Hakalan kirjasto 2019: 45 953

Pääkirjasto 2017: 619 387

Pääkirjasto 2018: 594 347

Pääkirjasto 2019: 601 859