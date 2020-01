Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksen 4.2.2020 esityslista on julkaistu

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseensa tiistaina 4.2.2020.



Kokouksen esityslista on luettavissa Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Kokouksessa käsitellään vuoden 2020 taide- ja kulttuuriavustusten myöntämistä. Avustuksiin on osoitettu kuluvalle vuodelle yhteensä 1 211 700 euroa.



Tiedot kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenistä ja varajäsenistä löytyvät jaoston verkkosivuilta.



Kulttuuri- ja kirjastojaoston puheenjohtaja on Tuomas Finne (SDP).