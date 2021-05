Kulttuuri- ja tapahtuma-ala järjestää mielenilmauksen 3.6. klo 12–14 eduskuntatalon edessä

Jaa

Kulttuuri- ja tapahtuma-ala osoittaa mieltään kulttuurin rahoituksen leikkauksia ja tapahtuma-alan epäreilua koronakohtelua vastaan 3.6. klo 12 alkaen eduskuntatalon edessä. Tilaisuudessa julkistetaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan julkilausuma, joka tiivistää kulttuuri- ja tapahtuma-alan vaatimukset.

Mielenilmausta on valmistellut ”Mitta on täysi” -työryhmä, johon kuuluu laaja joukko alan ammattilaisia. Kulttuurin ja tapahtumien ammattilaisille ja yrityksille kuluneet 15 kuukautta ovat olleet katastrofaaliset. Alan tekijöiden mitta tuli täyteen kaavailtujen kulttuurialaan kohdistuvien leikkauksien myötä. Työryhmä on pettynyt siihen, että hallitusohjelmassa tavoitellaan luovien alojen kasvua, mutta nyt alalta kuitenkin aiotaan leikata.

Kulttuuriala työllistää Suomessa 120 000 henkilöä, ja alan työpaikkojen määrä on lisääntynyt Tilastokeskuksen mukaan 20,1 % viimeisten kymmenen vuoden aikana. Alalla toimii myös 18 000 yritystä, joiden liikevaihto oli 13,4 miljardia euroa.

“Kulttuuri on pelkästään luvuilla mitattuna tulevaisuuden ala, johon on järkevää investoida ja jonka tekijöiden hyvinvointiin kannattaa panostaa. Sama oivallus on jo tehty monissa Pohjoismaissa. Nyt on Suomen vuoro”, julkilausumassa todetaan.

Julkilausumaa on ollut tekemässä kattava joukko taiteen, kulttuurin ja tapahtuma-alan edustajia: Karola Baran (Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto), Mikko Kosonen (freelancer-muusikko), Laura Serkosalo (Nuoren Voiman Liitto ry) ja Ahti Vänttinen (Muusikkojen Liitto).

Mielenilmauksen jälkeen klo 14–16 järjestetään elokuvateatteri Orionissa julkilausuman teemoista striimattava paneelikeskustelu. Ohjelma tarkentuu 1.6. mennessä.

Tapahtuma järjestetään turvavälein ja koronaturvallisesti.