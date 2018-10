Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökset 2.10.

Avoimet kulttuuriaineistot käyttöön kulttuurihackathonissa! 1.10.2018 17:53 | Tiedote

Avoimiin kulttuuriperintöaineistoihin keskittyvä hackathon Hack4FI – Hack your heritage! järjestetään Helsingin kaupunginmuseossa 5.–7.10.2018. Neljättä kertaa pidettävään ilmaiseen tapahtumaan on rekisteröitynyt noin 90 moniammatillisesta yhteistyöstä ja kulttuuriaineistojen luovasta uudelleenkäytöstä kiinnostunutta osallistujaa. Viikonlopun työskentelyn tuloksia esitellään Helsingin kaunpunginmuseossa sunnuntaina 7.10. klo 15 alkaen. Esittelytilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.