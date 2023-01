Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöstiedote: Lautakunta esittää Myllypuron hallihankkeelle toista sijaintia

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen päätöstiedote 17.1.2023: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-paatostiedotteet



Tänään tiistaina 17.1. kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti korvata Myllypuron jääurheilukeskusta koskevan esitysehdotuksen oheisella: "Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että pikaluisteluhallille on valtakunnallinen liikuntapoliittinen peruste ja tarve. Esitetty sijainti ei kuitenkaan ole luontoarvojen ja asukkaiden näkökulmasta hyvä hallille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, ettei Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle myönnettyä kehittämisvarausta jatketa esitetyllä sijainnilla. Sen sijaan lautakunta katsoo, että kaupunginhallitus voisi kehottaa hanketta selvittää mahdollisia muita potentiaalisia hallipaikkoja, esimerkiksi arvioimaan Vuosaaren liikuntapuiston soveltuvuutta hallille."



Seuraavaksi Mylypuron jääurheilukeskusta koskevasta esityksestä päättää kaupunginhallitus.



Asiat 5 & 6: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Helsingin skeittipaikkalinjauksen ja -ohjelman sekä Helsingin frisbeegolflinjauksen ja -ohjelman vuosille 2022–2032 esittelijän ehdotuksesta poiketen. Päätösehdotuksien loppuun lisätään: Samalla lautakunta edellyttää että seurataan missä määrin sekä tytöt että pojat harrastavat lajia ja edistetään tasapuolista sukupuolijakaumaa ja etenkin tyttöjen osallistumista lajin pariin.

Helsingin skeittipaikkaohjelman 2022–2032 tavoitteena on ohjata nykyisten kaupungin ylläpitämien skeittipaikkojen parantamista, esittää uusia kohteita sekä aikatauluttaa alustavaa toteuttamisohjelmaa. Lisäksi ohjelman yhtenä tavoitteena on tehdä skeittipaikoista paikkoja, joita eri ikäiset, sukupuoliset ja eri lajien harrastajat voivat tasapuolisesti ja turvallisesti käyttää. Skeittipaikkaohjelman tavoitteiden toteutumista ohjaa alustava toteuttamisohjelma, jossa esitetään suunnitelma uusien kohteiden toteuttamisesta sekä olemassa olevien kohteiden kunnossapito- ja huoltotöistä sekä tarpeista. Skeittipaikkojen uudiskohteita ovat Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto, Kivikon liikuntapuisto, Longinojanpuisto, Tuhkimopuisto, Pikku-Huopalahti, Punakivenpuisto ja Hanasaari.



Helsingin frisbeegolfohjelma 2022–2032 perustuu frisbeegolfin palveluverkostotarkasteluun, jonka tavoitteena on frisbeegolfpalvelun tasapuolisuus koko kaupungissa. Frisbeegolfohjelmaan 2022–2032 sisältyy frisbeegolflinjaus, jonka tarkoituksena on määrittää Helsingin kaupungin tarjoamat yleisten alueiden frisbeegolfpalvelut ja turvata frisbeegolfin harrastuspaikkojen palveluverkoston riittävyys ja laatu, tarjonnan tasapuolisuus, turvallisuus sekä avoimuus kaikille pelaajille.



Frisbeegolfalueiden palveluverkosto on jo melko kattava, joten Frisbeegolfohjelman 2022–2032 tavoitteena on parantaa nykyisten kohteiden kuntotasoa ja turvallisuutta. Lisäksi ohjelmakauden aikana on tavoitteena perustaa yksi uusi 18-väyläinen frisbeegolfrata Pohjoiseen suurpiiriin, muutama pienempi harjoituspaikka sekä tarkastella uuden frisbeegolfradan mahdollista sijaintia kaakkoisessa suurpiirissä. Vaikka Helsingin kaupungin Frisbeegolfohjelma 2022–2032 on ensimmäinen frisbeegolfia käsittelevä ohjelma, on frisbeegolfin harrastusmahdollisuuksia kehitetty systemaattisesti eteenpäin.



Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat frisbeegolfradat tulevat:

Paloheinään: tavoitteena uuden 18-väyläisen täyspitkän radan rakentaminen Paloheinän täyttömäen alueelle. Paloheinän frisbeegolfrata tulee yhteensovittaa alueen muun virkistystoiminnan ja luontoarvojen kanssa. Suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2022 ja se tullaan toteuttamaan vuorovaikutteisesti.

Vuosaareen: Uusi 9-väyläinen rata on valmistunut vuoden 2021 lopussa ja viimeistelytyöt tehtiin keväällä 2022. Vuosaaren liikuntapuiston uusi frisbeegolfrata vastaa Itä-Helsingin ratatarpeeseen ja asukastoiveisiin ja täydentää frisbeegolfratojen palveluverkkoa.

Kruunuvuoren-rannan liikuntapuistoon: Liikuntapuiston rakentamisen yhteydessä alueelle toteutetaan kahden korin harjoittelupaikka. Liikuntapuiston arvioitu valmistumisajankohta 2023.

Maunulanpuistoon: Kolmen korin harjoittelupaikan perustaminen LP Maunulan ja Maunulanpuiston puistoalueen pohjoisosaan. Maunulanpuiston peruskorjauksen arvioitu valmistumisajankohta on 2023.

Longinojanpuistoon: Harjoittelupaikan perustaminen Logninojanpuistoon, Ala-Malmin liikuntapuiston yhteyteen.

Talin liikuntapuistoon: Harjoittelupaikan perustaminen Talin liikuntapuiston yhteyteen.

Kivikon rata: Peruskorjauksessa tehtävät toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti frisbeegolfradan heittopaikkojen ja korialueiden ympäristöön ja niillä pyritään maaston kulutuskestävyyden parantamiseen. Alueen niityt, luonnonnurmet sekä reunametsiköt säilytetään sellaisenaan. Osalle väylistä lisätään uudet haastavammat koripaikat ja radan valaistusta parannetaan.

Malmiin: Väliaikainen frisbeegolfrata

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokokouksista lisätietoa: