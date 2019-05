KULTTUURI PUHDISTAA YMPÄRISTÖÄ 2019

Finlandia-talo vahvistaa johtoryhmäänsä ja varautuu perusparannukseen 2.4.2019 11:11:35 EEST | Tiedote

Resursseja lisätään uusien palvelukonseptien kehittämiseen ja digiloikkaan. Finlandia-talon johtoryhmä kasvaa huhtikuun alussa. Finlandia-talon myynti- ja markkinointijohtaja Minna Sauramaa aloittaa uudessa tehtävässä markkinointi- ja asiakaskokemusjohtajana. Hän vastaa perusparannushankkeessa toteutettavista uusista palvelukokonaisuuksista, joilla vahvistetaan Finlandia-talon elämyksellisyyttä ja vetovoimaisuutta. Sauramaan tilalle myyntijohtajaksi on nimitetty talon sisältä myyntipäällikkö Johanna Vappula, jolla on monipuolinen kokemus kansainvälisestä myynnistä. Nimityksillä vahvistetaan Finlandia-talon myyntiä ja panostetaan talon tulevaisuuden kannalta strategisiin kehityshankkeisiin. Uudistuksen mahdollistaa myynnin loistava kehitys: kuuden vuoden aikana liikevaihto on tuplaantunut ja liiketulosta on syntynyt 3,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevaihdon ennustetaan kasvavan yli 20 miljoonan euron huippulukemiin.