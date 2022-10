Kulttuuri tulee kuluttajan luo – Kauppakeskus voi toimia kulttuurinälkäisen tankkauspaikkana

Kauppakeskus Myllyn valtaavat ensi viikolla taika, sirkus ja tiede. Kauppakeskuksen käytävillä voi kohdata esiintyjiä useana päivänä pitkin päivää: kuunnella sinfoniaorkesteria, nauttia akrobatiasta, sirkustaiteesta ja taikatempuista ja kokea valotaidetta. Lapsilla on lisäksi mahdollisuus kokeilla tieteen ilmiöitä Turun yliopiston tiedepajassa.

­– Synttäriviikkomme osuu mukavasti koulujen syyslomaviikolle, joten juhlinnan lisäksi voimme tarjota aktiviteetteja ja viihtymistä perheille ja muille lomalaisille. Haluamme samalla antaa varsinaissuomalaisille kuluttajille maistiaisen siitä, millainen on tulevaisuuden kauppakeskus, sanoo Kauppakeskus Myllyn markkinointipäällikkö Mira Färm.

Sirkusopiskelijat muuttavat käytävät esiintymisareenoiksi

Pitkän hiljaiselon jälkeen livetapahtumat ovat jälleen palanneet osaksi ihmisten arkea. Jos suuret massatapahtumat tuntuvat vierailta, voi kulttuurinälkää tyydyttää monella muulla tavoin.

Myllyn juhlaviikon esityksiä on ripoteltu pop up -tyyliin ympäri kauppakeskusta, jotta niitä olisi mahdollisimman helppo kohdata. Yksi yhteistyökumppaneista on Turun AMK:n Taideakatemia, jonka sirkustaiteilijaopiskelijat esittävät viikonlopun aikana lyhyitä sirkusnumeroita ja katusirkusta kuten akrobatiaa, keppimanipulaatiota, vannetaiteilua, tasapainoilua tiukalla nuoralla, Cyr-rengasta, käsilläseisontaa ja rullaluistelua. Kauppakeskus on ympäristönä antoisa sekä esiintyjille että katsojille.

– Kauppakeskuksessa sirkuksen opiskelija kohtaa kaikenlaisia ihmisiä ja pääsee soveltamaan sirkustaitojaan täysin erilaiseen ympäristöön. Sirkus tuodaan kaikkien ulottuville, ja yleisöön saa todellisen lähikontaktin, jossa korostuvat läsnäolon taidot, reaktiokyky sekä sirkusvälineen käsittelytaidot. Sirkusesitykset ovat sirkustaiteilijan lahjoja katsojille. Katsoja päättää, haluaako hän katsoa ja kuinka kauan, sanoo lehtori Minna Karesluoto Turun AMK:sta.

Monipuolista ja maksutonta ohjelmaa koko viikon

Kauppakeskus Mylly viettää 21-vuotissyntymäpäiviään virallisesti tiistaina 18. lokakuuta, mutta juhlistaa niitä koko viikon eli 17.–23. lokakuuta.