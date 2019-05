Kulttuurifestivaali Kummacon lahjoittaa lipputulonsa mielenterveystyöhön

Viidettä vuotta järjestettävä "oulaisittain outo" kirjallisuus- ja populaarikulttuuritapahtuma Kummacon ohjaa kävijänsä tukemaan Suomen Mielenterveysseuraa omavalintaisella ja vapaaehtoisella lahjoituksella pääsylipun maksamisen sijaan. Lahjoitus toteutetaan Mielipotti-kampanjan kautta.

Vuodesta 2015 asti pääsymaksuttomana järjestetty kirjallisuus- ja populaarikulttuuritapahtuma Kummacon järjestää kävijöilleen ensimmäistä kertaa option lahjoittaa pääsylippunsa hinnan hyväntekeväisyyteen. Lahjoitus toteutetaan tapahtuman Mielipotti-keräyksen kautta Suomen Mielenterveysseuran luomalla alustalla, jolla kannustetaan yhteisöjä luomaan oma tavoitteellinen keräyspotti.

11.-12.5. seuraavan kerran järjestettävän tapahtuman suurin kohderyhmä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joten keräyksen tarkoituksena on herättää keskustelua erityisesti nuorten ylikuormittuneisuudesta sekä mielenterveyden ongelmista – ratkaisuineen. Osallisuuden edesauttaminen matalan kynnyksen harrastus- ja kulttuuritoiminnalla voi olla ratkaisevassa asemassa nuorten yksinäisyyden ehkäisyssä ja inklusiivisemman yhteiskunnallisen ilmapiirin rakentamisessa. Yksilöllisiä eroja on helpompi kunnioittaa keskustelun ollessa avointa. "Jokainen meistä on kuitenkin vähän kummallinen", sanoo Johanna Salminen, toinen pääjärjestäjistä ja tämän vuoden keräyskohteen ideoija.

Keräys on avoinna seuraavana viikonloppuna järjestettävän tapahtuman ylitse aina toukokuun loppuun saakka. Yksittäisten kävijöiden lisäksi myös yhteisöt voivat ottaa osaa kampanjaan ja esimerkiksi tapahtuman yritysyhteistyökumppanit ovat jo tarttuneet haasteeseen.

Kummacon on ilmaistapahtuma ja järjestetään seuraavan kerran Oulun Kastellin Monitoimitalossa. Tapahtuman toteuttaa yhteistyökumppaneiden avustuksella elokuvakollektiivi Studio Korppikela ry. Tapahtumaan odotetaan 800 kävijää.

Tapahtuman ohjelmassa ovat edustettuina kirjallisuus, cosplay eli "costume play", länsimainen ja japanilainen sarjakuva, science fiction sekä pelit. Vuoden teema on seikkailu. Tapahtumalle on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston apuraha Pohjois-Pohjanmaan rahastosta. Vuoden kunniavieraat ovat sarjakuvataiteilija Avi Heikkinen ja cosplay- sekä armoriharrastaja Juha-Matti "Sheriff" Seppä.

Lisätietoa Kummaconin Mielipotti-keräyksestä osoitteessa: https://potti.mielenterveysseura.fi/oma-mielipotti/16-1269

Tapahtuman kunniavieraat: https://kummacon.com/2019/01/12/kunniavieraat/?fbclid=IwAR3GAx0x_J9K2eoM_yhbpQ6fVuGcj0fabw-qFtDutRk2ldUP7oN2vma3G-U

Tapahtuman koko ohjelma löytyy osoitteesta: https://kummacon.com/2019/01/12/ohjelma-2/:

Vuoden 2019 Kummaconin mainosvideo: https://kummacon.com/2019/01/02/info/

Kummacon Facebookissa: https://www.facebook.com/kummaconoulu/

Lisätietoja sähköpostitse: kummacon.info@gmail.com.