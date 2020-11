"Kulttuurin pariin syventyminen on koko perheen yhteistä aikaa" – isäbloggarit kertovat, miksi Museokortti on hyvä isänpäivälahja

Isänpäivä on sunnuntaina ja moni miettii kuumeisesti, mitä ihmettä isälle lahjaksi. Museokortti on aineeton, elämyksiä tuova lahja, joka on viisas valinta myös poikkeusaikoina. Se ei kerrytä turhaa tavaraa, vaan tuo museoelämyksiä ja ainutlaatuisia muistoja. Kokosimme viisi syytä, miksi Museokortti ilahduttaisi isänpäivänä.

Mitä lahjaksi isälle? Museokortti on aineeton, elämyksiä tuova lahja, joka on viisas valinta myös poikkeusaikoina. Kuva: Ella Karttunen / Museokortti

Tulevan isänpäivän kunniaksi kysyimme isäbloggareilta, miksi Museokortti olisi hyvä lahja isälle. Suosituista Isyyspakkaus-, Urbaani isä- sekä Instagramiin siirtyneen Koti-iskä88 -blogien isät kertovat museovierailujen olevan hauskaa tekemistä koko perheelle ja tuovan toivottua vaihtelua arkeen. Viisi syytä, miksi Museokortti on erinomainen isänpäivälahja 1. Hyvä lahja myös poikkeusaikoina – Museokortin voimassaolo alkaa vasta ensimmäisestä museokäynnistä Museokortti astuu voimaan vasta ensimmäisestä museokäynnistä, joten se on viisas ostos myös poikkeusaikoina. Jos isä kuuluu riskiryhmään ja museovierailut eivät juuri nyt ole ajankohtaisia, voi kortin ottaa käyttöön vasta myöhemmin. Museokortti on hyvä lahja myös riippumatta siitä, onko isällä jo Museokortti. Voimassaoloajan voi yhdistää olemassa olevaan korttiin, jolloin sen viimeinen voimassaolopäivä siirtyy 12 kuukaudella eteenpäin. Jos isänpäivälahjan hankkiminen on jäänyt viime tippaan, ei hätää. Digilahjana annettu Museokortti ehtii perille aina: päivämäärän valitset itse ja voit ajastaa lahjan saapumaan juuri silloin kuin itse haluat. 2. Hyvinvointia museossa poikkeamalla Taiteella ja kulttuurilla on tutkimuksissa havaittu olevan positiivinen yhteys terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Kulttuurikokemukset voivat myös lieventää stressiä. Pitkän työviikon jälkeen rentoutuminen taiteen äärellä voi auttaa palautumisessa. Museokortin myötä kynnys museoon on tutkitusti madaltunut, ja piipahtamiset ovat lisääntyneet. Museokortin kanssa näyttelyä ei tarvitse kiertää kokonaan yhdellä kertaa, ja suosikkinäyttelyt voi halutessaan nähdä yhä uudestaan. “Museokortti käy todella moneen paikkaan, ja kun kortti on aina mukana taskussa, museossa tulee poikettua useammin. Yhä useammat paikat liittyvät Museokorttiin, ja itse ilahduin esimerkiksi siitä, että kortti käy nykyisin myös Vantaan Heurekassa”, sanoo Isyyspakkaus-blogin perustaja Tommi Koivisto. 3. Koko perheen museoharrastus on hauskaa ajanvietettä sekä lapsille että aikuisille Museoihin on helppo mennä viettämään aikaa koko perheen voimin. Paljon nähtävää ja koettavaa tarjoavat museot viihdyttävät myös perheen pienimpiä. “On ollut hienoa huomata, ettei omia mielenkiinnon kohteita ja harrastuksia tarvitse hylätä lasten takia, vaan omista harrastuksista voi tulla koko perheen harrastuksia. Näin on käynyt meillä museoiden kanssa, joissa käymme Museokortin johdosta aktiivisesti”, suosittua Koti-iskä88-Instagram-tiliä päivittävä Ville Viholainen kertoo. Museokortti tarjoaa perheille helposti löydettäviä uusia elämyksiä monipuolisen museovalikoiman ansiosta. Kortti mahdollistaa myös lasten suosikkikohteissa vierailun niin usein kuin haluaa. “Museokortti on hyvä lahja isälle, koska kulttuurin pariin syventyminen on koko perheen yhteistä aikaa. Eikä isää varmasti haittaa, jos joskus pääsee museoon yksinkin hengähtämään”, Viholainen lisää. 4. Valtavasti koettavaa – jokaiselle isälle löytyy sopiva elämys! Museokortti-kohteita on lähes 300, ja näyttelyt vaihtuvat jatkuvasti. Kiertämällä museoita voi yllättyä ja löytää uusia suosikkimuseoita. “Olemme käyneet lasten kanssa museoissa usein, ja kuvataiteista kiinnostunut 8-vuotiaammekin käy mielellään katsomassa Ateneumin ja Kiasman uudet näyttelyt. Museot tarjoavat aina jotain mielenkiintoista katseltavaa ja hieman tavallisesta arjesta poikkeavaa ohjelmaa. Museoretkillä tulee usein poikettua myös museokahviloissa välipalalla, ja sitä odotetaan lähes yhtä paljon kuin itse museokäyntiä”, Isyyspakkaus-blogin Tommi Koivisto kertoo. Museokortti taskussa isällä on pääsylippu tutustumaan monipuolisiin taide- ja tiede-elämyksiin, suomalaisen urheilun tarinaan, elävien kasvien kokoelmiin, vakoilun kiehtovaan maailmaan, arkkitehtuuriin sekä vaikkapa tähtitieteisiin ja kultahistoriaan. “Lahja ei ole hyvä idea pelkästään isälle vaan koko perheelle. Kortillahan pääsee mihin vain. Itse pidän popkulttuurista ja designista. Museokortin ansiosta museoissa voi poiketa vaikka joka päivä”, Urbaani Isä -blogin perustaja Marko Rouvali kuvailee Museokorttia. Museokortti on paljon muutakin kuin pääsylippu näyttelyihin. Museokortin omistajille on tarjolla myös paljon tapahtumia, kuten opastuksia, konsertteja, taiteilijatapaamisia tai elokuvanäytöksiä. Museot tarjoavat korttilaisille myös vaihtuvia etuja, kuten alennuksia Finnkinon näytöksiin, maksuton, kokeilujakso äänikirjojen maailmaan, ilmaiskeikkoja tai museokahviloiden etuja. 5. Museokortti ilahduttaa pitkään, eikä kerrytä turhaa tavaraa Museokortti-lahjan saanut isä pääsee vuoden mittaiselle kulttuurimatkalle. Museokortilla elämyksiä riittää niin historian, taiteen, designin, luonnon, tekniikan sekä tieteenkin ystäville. Isälle ei kerry kaappeihin turhaa tavaraa, vaan museoelämyksiä ja ainutlaatuisia muistoja. “Monilla on jo aivan tarpeeksi tavaraa, enkä ainakaan itse halua mitään turhaa tavaraa kaappeihin ja hyllyille. Aineettomat lahjat ovat ekologinen vaihtoehto ja palveluita ostamalla tukee myös suomalaista työtä”, Koivisto pohtii. Isänpäivä kunniaksi digilahjoihin nyt lisäkuukausi kaupan päälle! Museokortti on vuoden mittainen kulttuurimatka yli 300 museoon – Ahvenanmaalta Inariin. Museokortilla nähtävää riittää niin taiteen, tieteen, historian, luonnon kuin myös designin ja tekniikan parissa. Anna isälle lahjaksi satoja elämyksiä ympäri Suomen – isänpäivään asti kaikkiin verkkokaupastamme ostettuihin Museokortti-lahjoihin lisäkuukausi kaupan päälle.



