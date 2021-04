Kulttuuripalkinto Kompassiruusu 2021 myönnetään dosentti Anna Hielm-Björkmanille hänen innovatiivisesta koronakoiratutkimuksestaan

Jaa

Helsingin yliopiston dosentti Anna Hielm-Björkman saa Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahaston myöntämän kultuuripalkinnon Kompassiruusu 2021 innovatiivisesta koronakoiratutkimuksestaan, jossa hän tutkii erityiskoulutettujen hajukoirien käyttöä koronavirukseen sairastuneiden tunnistamisessa.

Koirien tarkan hajuaistin hyödyntäminen koronaviruksen tunnistamisessa voi osoittautua mullistavaksi työkaluksi niin tämän kuin myös tulevien epidemioiden hoidossa. Dosentti Hielm-Björkmanin johtama tutkimus osoittaa merkkejä siitä, miten nopeasti tieteellisiä innovaatioita voidaan kehittää vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin.



Hajutunnistamiseen koulutettuja koiria voidaan tulevaisuudessa käyttää moniin tehtäviin, joissa koronatartunnan tai muun viruksen saaneita henkilöitä halutaan tunnistaa ilman kipua, esimerkiksi vanhainkodeissa, sairaalan henkilökunnan seulonnoissa, tullin työskentelyssä lentokentillä tai muissa paikoissa, joissa on hyvin tärkeää estää viruksen leviäminen. Koiria voidaan niinikään käyttää diabeetikoille, koska ne reagoivat alhaiseen insuliinitasoon. Koirat voivat myös tunnistaa kroonisen kivun ennenkuin potilas tuntee kipukohtauksen, mikä auttaa kivun lievityksen ajoittamisessa.



Hielm-Björkmanin tutkimus on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta



- ”Koronakoiratutkimus on herättänyt paljon kansainvälistä kiinnostusta ja muun muassa BBC, Guardian, Washington Post ja Forbes ovat uutisoineet erityiskoulutettujen hajukoirien olevan edullinen, nopea ja tehokas vaihtoehto koronaviruksen testaamiseen, vaikka asia edellyttää vielä lisää tutkimusta”, sanoo professori Nils Erik Villstrand, joka toimii Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahaston hallituksen puheenjohtajana ja vastaa kulttuuripalkinto Kompassiruusun myöntämisestä.



Kulttuuripalkinto Kompassiruusu myönnetään henkilölle, järjestölle tai verkostolle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kansansivistystä, korkeampaa opetusta, tutkimusta tai yleistä hyvää.

Kompassiruusu myönnetään joka toinen vuosi Oton-päivänä (17.4.) ja se on tähän mennessä myönnetty neljä kertaa. Vuonna 2019 palkinto jaettiin kahden palkinnonsaajan kesken, niin että palkinnon saivat kyläkauppiaat Ragna-Lise Karlsson ja Tanja Eriksson sekä Bromarvin kylätoimikunta monivuotisesta ja menestyksellisestä työstään kehittää Bromarvia elävänä ja elinvoimaisena kylänä.