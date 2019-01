Kummituskamera säikäyttää nettiarvan pelaajan

Jaa

Veikkauksen Kummituskamera on uudenlainen nettiarpa. Peli on Veikkauksen ensimmäinen vr-teknologiaa hyödyntävä peli, joka on syntynyt vuoden 2016 Peliskaban voittajan Hilda Määttäsen ideasta.

Kummituskamera on Veikkauksen uudenlainen nettiarpa.

Erilainen nettiarpa Kummituskamera hyödyntää virtuaalitodellisuutta. Nettiarvan pelaaja liikkuu pelatessaan sisällä kummituskartanon huoneissa ja etsii havaintoja kummituksista. Arvan idea on vuoden 2016 Peliskaban voittajan Hilda Määttäsen. Määttäsen ideasta Veikkaus on jalostanut nettiarvaksi sopivan pelin. - Peliskaban jälkeen olen ollut mukana ideointi- ja suunnittelupalavereissa, joissa pelin toteutusta on pohdittu ja välivaiheissa olen saanut antaa palautetta pelin kehitykseen. Pääsin kokeilemaan peliä etukäteen ja tykkäsin kyllä kovasti. Varsinkin vr-laseilla pelattuna kokemus on todella immersiivinen, nykyään mainos- ja markkinointitoimisto Kuubissa työskentelevä Hilda Määttänen kertoo.



Määttäsen alkuperäisidea näkyy tänään julkaistussa Kummituskamerassa vahvasti. - Kummituskameran visuaalinen ilme, mekaniikka ja yleinen fiilis ovat kutakuinkin samat alkuperäisen ideani kanssa. Tämä oikeasti tuntuu minun peliltäni. Innoissani minäkin odotan, että miten pelaajat ottavat Kummituskameran omakseen, Hilda Määttänen jännittää. OIisiko mitään vinkkejä Kummituskameraa kokeileville pelaajille?



- Ehdottomasti pitää pelata äänet päällä! Ja huoneita kannattaa tutkia rauhassa. Niistä voi löytää vihjeitä siitä, mitä kartanossa on oikein tapahtunut, Määttänen vinkkaa. Peliskaba oli Veikkauksen järjestämä pelisuunnittelukilpailu, johon tuli vuonna 2016 lähes 400 ideaa eripuolilta Suomea. - Graafisen alan opiskelijana kilpailun voittanut Hilda Määttänen toimi vuonna 2017 Peliskaban tuomaristossa, ja tämän kilpailun voittajatyö julkaistaan myöhemmin tänä vuonna, Veikkauksen kasinopelien markkinointipäällikkö Annukka Saavalainen paljastaa. Vuoden 2017 Peliskaban voitti turkulaisveljesten Rahapuu-idea. Veikkauksen Kummituskamera

Avainsanat Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kummituskamera on Veikkauksen uudenlainen nettiarpa. Lataa Hilda Määttänen Lataa Kummituskameraa hyödyntää vr-teknologiaa. Lataa