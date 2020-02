Kumpula-Natri europarlamentin USA-valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi: ”Mielenkiintoinen vastuu USA:n vaalivuonna”

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, S&D, valittiin torstaina Euroopan parlamentin USA-valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi. Kumpula-Natri pitää tehtävää äärimmäisen mielenkiintoisena, etenkin kun Yhdysvallat määrittää tulevien vuosien politiikan suuntaansa syksyn presidentinvaaleissa.

– Yhdysvallat on EU:lle tärkein yksittäinen yhteistyötaho. Vaikka yhteistyö ei ole monenvälisissä toimissa, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa, onnistunut, USA ja EU tarvitsevat toisiansa. EU:lla on selkeä viesti: kauppapoliittisia törmäyksiä on vältettävä, sillä ne aiheuttavat hallaa kaikille osapuolille. Meidän on pyrittävä rakentavaan yhteistyöhön, huolimatta siitä, kuka milloinkin on vallassa, Kumpula-Natri korostaa.

– Olenkin erittäin motivoitunut aloittamaan parlamentin USA-valtuuskunnan varapuheenjohtajana, etenkin näin USA:n vaalivuotena. Olen kiinnostunut yhteistyöstä ja yhteyksistä edustajanhuoneen sekä senaatin kanssa.

Miapetra Kumpula-Natri nousee valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi, kun valtuuskunnan paikkoja järjesteltiin uudelleen brexitin johdosta. Valtuuskunnan valintakokous pidettiin istuntoviikolla Ranskan Strasbourgissa. Valtuuskunnat ovat virallisia Euroopan parlamentin jäsenten ryhmiä, jotka pitävät yllä ja kehittävät suhteita unionin ulkopuolisten maiden edustuslaitoksiin.

– Digitalous on nousemassa entistä enemmän USA:n ja EU:n kauppapolitiikan keskiöön, hakevathan kaikki maailman talousmahdit paraikaa digitaloudesta kasvua. USA:n ja EU:n yhteistyötä tarvitaan etenkin tulevaisuuden teknologioiden, kuten tekoälyn ja huippunopeiden yhteyksien säännöksissä ja standardeissa. Lisäksi turvallisuudesta on huolehdittava.

Kumpula-Natri on matkaamassa jo helmikuun viimeisellä viikolla Washington DC:hen parlamentin kansainvälisen kaupan delegaatiossa. Digitalisaation lisäksi hän aikoo nostaa keskusteluissa esiin maailman vapaakauppajärjestö WTO:n tilanteen ja esimerkein avata Yhdysvalloissa herkkää ilmastopolitiikkaa.

– EU:n ja USA:n johtajuutta tarvitaan erityisesti WTO-sääntöjen uudistamisessa, jotta vapaakaupasta saadaan nykyistä reilumpaa – nythän WTO on osittain halvaantunut. Tammikuussa saavutettiin kuitenkin tärkeä yhteisymmärrys EU-USA-Japani akselilla WTO:n valtiontukisääntöjen uudistamisesta. Tästä on hyvä jatkaa keskusteluita Washingtonissa.

Kumpula-Natri on aikaisemmin toiminut eduskunnan USA-ystävyysryhmän puheenjohtajana, joskaan eduskunnan ryhmillä ei ole samanlaista virallista asemaa kuin Euroopan parlamentissa. Europarlamentin USA-valtuuskunnan puheenjohtajana toimii puolalainen, aikaisemmin maansa puolustus- ja ulkoministerinä toiminut Radoslaw Sikorski (EPP) ja toisena varapuheenjohtajana romanialainen Nicolae Stefanuta (Renew Europe).