Kumpula-Natri: Päästöjen leikkaus vaatii ilmasto- ja energialainsäädännön päivittämistä

Komissio tulee antamaan keskiviikkona 14.7. Fit for 55 ilmasto- ja energiapaketin. Euroopan parlamentin teollisuus- ja energiavaliokunnan jäsen Miapetra Kumpula-Natri odottaa mielenkiinnolla komission esitystä, joka on mepin mukaan välttämätön uuden ilmastolaissa linjatun päästöjenvähennystavoitteen toteutumisen kannalta.

- EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2050 ja päästöjenleikkausta 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. On selvää, että tiukentuvien tavoitteiden vuoksi lainsäädäntöä on päivitettävä. Lisähaasteen tuo se, että biodiversiteetin vahvistaminen on huomioitava läpileikkaavasti eri politiikkasektoreilla, linjaa Kumpula-Natri.

Kumpula-Natrin mukaan komission esitykseen voi liittyä kuitenkin tiettyjä haasteita Suomen kannalta.

- Suomi on hyvin metsäinen maa ja kestävä metsien käyttö on Suomelle tärkeää jatkossakin. Meidän on varmistettava, että nielujen säilyttämistä ja vahvistamista koskeva politiikka kohtelee eri jäsenvaltioita tasapuolisesta, eikä taakka kaadu ainoastaan metsäisten maiden hoidettavaksi, toteaa Kumpula-Natri.

- Aktiivinen EU-tason ja kansainvälinen vaikuttaminen edesauttavat myös Suomen oman vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Kansainvälisessä yhteisössä vuoden 2050 hiilineutraaliustavoite on jo asetettu esimerkiksi Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja Uudessa-Seelannissa, sanoo Kumpula-Natri.

