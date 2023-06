Kumpula-Natri: Ihmisen oltava tekoälyn päättäjän paikalla

Miapetra Kumpula-Natri: Kansanedustajaksi 2024 – ”Haluan kunnioittaa äänestäjien antamaa mandaattia” 6.4.2023 12:15:00 EEST | Tiedote

Sunnuntain eduskuntavaalien tuloksena minut valittiin kansanedustajaksi Uudenmaan vaalipiiristä. Haluan kiittää jokaista äänestäjääni saamastani luottamuksesta! Otan kiitollisena vastaan luottamuksen, jota minulle on osoitettu. Vaalin tuloksesta haluan lukea, että moni näki, että eduskuntaan tarvitaan vankkaa kokemusta, oikeudenmukaisuutta, asiantuntemusta EU-asioista, kansainvälisiä suhteita sekä ilmasto- ja energiaosaamista sekä näkemyksiä teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksista. Nyt kun tulos on selvillä, on tehtävä ratkaisuja. Eduskuntaan valituksi tuleminen tarkoittaa sitä, että minun on ilmoitettava, otanko vastaan paikan eduskuntaan heti vai ilmoitanko puhemiehelle hoitavani ensin mepin tehtävää. Toiseen tehtävistä nousee ensimmäinen varajäsen. Vaakakupissa painaa luonnollisesti myös eurovaaleissa saatu luottamus ja lähes 70000 ääntä ja kesken olevat työt europarlamentaarikkona, joten minun on pitänyt punnita päätöstäni huolellisesti. Olen keskustellut myös puolueen ja