Kumpula-Natrista Euroopan parlamentin ilmastotyöryhmän puheenjohtaja – ”Murroksessa Suomen kaltaiset edelläkävijät voittavat”

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd) on valittu puheenjohtajaksi Euroopan parlamentin ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä ja biodiversiteettiä käsittelevään työryhmään. Kumpula-Natri iloitsee, koska uusi komissio on asettanut juuri ilmastonmuutoksen torjunnan kärkitavoitteekseen.

– Komissio on ottanut ilmaston ykkösasiakseen ja esittää niin sanottua Green Dealiä eli vihreää toimenpideohjelmaa. Myös Euroopan parlamentti on jo pitkään vaatinut kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita. EU:lla on mahdollisuus ottaa globaali johtajuus ilmastoasioissa. Nyt tarvitaan rohkeutta investoida riittävästi tutkimukseen, innovaatioihin ja tuotekehitykseen.

– EU:ssa Suomi ja muut pohjoismaat sekä myös elinkeinoelämämme tunnetaan kunnianhimoisesta ilmasto- ja ympäristötyöstä. Murroksessa Suomen kaltaiset edelläkävijät voittavat. Uusi työ EU:ssa syntyy puhtaan talouden ympärille ja siksi välttämättömät investoinnit muutokseen myös kannattavat. On myös selvää, että Green Dealin myötä suomalaiselle puhtaan teknologian osaamiselle avautuu globaalisti uusia mahdollisuuksia.

Ilmastonmuutosta, kestävää kehitystä ja biodiversiteettiä käsittelevä ryhmä on Euroopan parlamentin niin sanottu laajennettu työryhmä. Ryhmä kerää yhteen ilmatonmuutoksen ja kestävän kehityksen parissa työskenteleviä toimijoita poliittisista päättäjistä teollisuuteen ja yrityssektorilta kansalaisjärjestöihin. Kumpula-Natri näkee avoimen ja yhteisen foorumin erittäin tärkeäksi.

– Ilmastonmuutoksen torjunnassa ei ole kyse ainoastaan ympäristöpolitiikasta. Jos haluamme hillitä maapallon lämpenemistä ja lopettaa hiilidioksidipäästöt, vaaditaan määrätietoisia toimia kaikilla sektoreilla. Muutoksen on katettava kaikki politiikan ja yhteiskunnan osa-alueet. Onkin elintärkeää, että Euroopassa siirrytään entistä enemmän pois siiloajattelusta kohti eri osa-alueet ylittävää keskustelua. Työryhmällä on tässä keskeinen rooli, Kumpula-Natri painottaa.

Europarlamentissa on 28 virallisen aseman saanutta vastaavanlaista työryhmää, ja ilmastonmuutos-työryhmän asema virallistettiin loppuviikosta parlamentissa. Kumpula-Natri on työryhmän puheenjohtaja yhdessä kreikkalaisen europarlamentaarikko Maria Spyrakin kanssa.