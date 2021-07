Kumpula-Natrista Transatlantic Policy Network TPN:n meppien puheenjohtaja

Jaa

Transatlantic Policy Network TPN tuo yhteen Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltain kongressin jäseniä sekä sidosryhmiä keskustelemaan yhdessä uusista transatlanttisista politiikkaratkaisuista. TPN:n Euroopan parlamentin ryhmään kuuluu tällä hetkellä 48 EU:n ja Yhdysvaltojen yhteyksistä kiinnostunutta europarlamentaarikkoa neljästä eri poliittisesta ryhmästä. Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri aloittaa nyt ryhmän puheenjohtajana. Yhdysvaltojen kongressin puolella kongressiedustajien ryhmän puheenjohtajana toimii Jim Costa Californiasta.

- Transatlanttisissa suhteissa eletään suurten mahdollisuuksien aikaa. EU-USA-huippukokouksessa päätettiin juuri pitkälle menevästä hallintojen välisestä yhteistyöstä ja toiveeni on, että sitä tultaisiin täydentämään parlamentaarikkojen välisellä yhteistyöllä.

TPN:n keskeinen tavoite on valmistella suosituksia EU:n ja Yhdysvaltojen yhteisiksi ratkaisuiksi. Juuri nyt on ajankohtaista tukea Euroopan komission ja presidentti Bidenin hallinnon välisiä yhteistyöelimiä eri sektoreilla. Kesäkuun huippukokouksessa perustettiin mm. Trade and Technology Council kauppa- ja teknologiapolitiikan koordinaatiota varten, mukaan lukien vihreä teknologia ja tekoäly.

- Toivon erityisesti, että EU ja Yhdysvallat kykenevät yhteistyöhön ilmasto- sekä digi- ja teknologiapolitiikassa, joiden varaan turvallinen ja kestävä tulevaisuutemme pitkälti nojaa. Vauraiden demokraattisten länsimaiden tulee näyttää suuntaa muulle maailmalle.

Kumpula-Natri toimii myös Euroopan parlamentin USA-delegaation varapuheenjohtajana. Delegaation puheenjohtajisto vierailee Wachington DC:ssä 19.-22.7. tavaten Bidenin hallinnon ja kongressin edustajia.