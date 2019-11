Kun kypsyt kinkkuun

Elävää ruokaperinnettä markkinoille 7.2.2018 09:15:00 EET | Tiedote

Kymppi-Maukkaat Oy ylläpitää ja kehittää suomalaista ruokaperinnettä tuomalla markkinoille sekä paikallisia mämmierikoisuuksia että täysin uusia mämmin makupareja. Kantahämäläinen Perunamämmi on Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan alueella tunnettu mämmi. Karjalasta lähtöisin oleva Marjamämmi on Pohjois-Karjalan ja Savon seuduille levinnyt puolukasta ja rukiista valmistettu ympärivuotinen herkku. Kymppi Perunamämmi on valmistettu alkuperäisen ohjeen mukaan, Marjamämmin ohjetta on hiukan muutettu lisäämällä puolukan joukkoon mustikkaa ja vadelmaa. Molemmat uutuudet ovat rovemämmejä.