Kun naiset hymyilevät, koko kylä kukkii

Vaihdevuosina naisen terveyttä, iloa ja hyvinvointia ylläpitäneen estrogeenin eritys alkaa takkuilla. Maija Kajanin uutuuskirja Iloa ja terveyttä – Naisen vaihdevuodet ja hormonit (Basam Books 2020) kannustaa naisia löytämään oma tapansa elää suurten hormonaalisten muutosten aikaa, tehdä valintansa itseään kuunnellen ja tutkittuun tietoon perustuen.

”Estrogeeni on naisen hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävä hormoni. Sen erityksen väheneminen vaihdevuosissa voi romahduttaa naisen hyvinvoinnin ja pyyhkäistä ilon ja unen tiehensä. Hyvin hankalat oireet kuten unettomuus, ärtyisyys, masentuneisuus, ahdistuneisuus, monenlaiset kivut, hikoilu, kuumat aallot tai sydämen rytmihäiriöt romahduttavat monien naisten elämänlaadun. Oireiden lisäksi myös naisen terveys alkaa murentua. Verenpaine ja veren rasvojen pitoisuudet nousevat, sokerinsieto heikkenee, sepelvaltimotaudin, sydäninfarktin, diabeteksen, luun haurastumisen, dementian ja paksusuolisyövän riskit alkavat lisääntyä. Hormonikorvaushoito parantaa selvästi naisen elämänlaatua ja tämän lisäksi vähentää monen taudin riskiä. Naiset, jotka käyttävät hormonihoitoa, voivat paremmin, tarvitsevat vähemmän lääkkeitä ja sairaslomia ja elävät pidempään kuin naiset jotka pidättäytyvät hormonihoidosta.”



Iloisimmankin naisen hymy voi muuttua ärtymykseksi, masentuneisuudeksi ja ahdistuneisuudeksi, kun oma elimistö pettää vaihdevuosien alkaessa ja niiden jälkeistä aikaa elettäessä. Moni kokee muuttuvansa itselleen vieraaksi, unettomaksi, kipuilevaksi, innottomaksi ja ponnettomaksi.



Maija Kajanin Iloa ja terveyttä – Naisen vaihdevuodet ja hormonit perustuu muutaman vuosikymmenen työhön ahdingossa olevien naisten hoitamisessa, omiin ja muiden naisten kokemuksiin sekä ennakkoluulottomasti ja kriittisesti arvioituun tutkimustietoon. Yksilöllisesti räätälöityä hoitoa saaneiden naisten hymyt ovat taas syttyneet ja naiset ja läheisetkin ovat riemuinneet naisen ilon löytymisestä.

Kirja sisältää tietoa ja tarinoita hormonimuutoksista ja niiden vaikutuksista naisen elämään ja terveyteen. Esillä ovat hormonihoidon ja siitä pidättäytymisen riskit ja hyödyt. Kirja kannustaa naisia löytämään oma tapansa elää suurten hormonaalisten muutosten aikaa, tehdä valintansa itseään kuunnellen ja tutkittuun tietoon perustuen -- jotta kylät taas kukkisivat.

”Toivottavasti lääketieteessä ei ole mitään muuta aluetta kuin vaihdevuosien hoito, jolla ihmisten vaikeiden ja vakavienkin ongelmien hoito ei perustu tutkittuun tietoon, logiikkaan, järkeen tai kokemukseen.”

Kirjoittajasta:



Maija Kajan on tamperelainen gynekologi - naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri. Hänen mielestään gynekologia on lääketieteen hurmaavin alue. Gynekologiasssa saa kuunnella ja olla mukana miettimässä naisen elämän kokonaisuutta, sen monenlaisia murheita ja ongelmia mutta myös mahdollisuuksia ja iloja. Tätä työtä hän on tehnyt reilusti yli kolmenkymmenen vuoden ajan Suomessa ja Afrikassa.