”Kun pääsisi Öbergin ja Bøn sisaruksia kuvaamaan!” Turkulainen Saara Laine on yksi maailmancup-avauksen sadoista talkoolaisista

Talkoolaisten rekrytointi ampumahiihdon maailmancup-kauden avaukseen on kiivaimmillaan. Marras-joulukuun vaihteessa Kontiolahdella järjestettävä tapahtuma tarjoaa tehtäviä sadoille talkoolaisille.

Turkulainen Saara Laine ottaa vastuuta sosiaalisen median sisällöntuotannosta.

”Kisoja olen katsonut telkkarista joka vuosi. Vapaaehtoisena kuitenkin näkee kulissien taakse ja tapahtumia lähietäisyydeltä – voiko olla parempaa?” sanoo Turun yliopistossa markkinointia ja viestintää opiskeleva Laine.

Laineella on kokemusta urheilutapahtumien vapaaehtoistöistä jo yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelusta. Vaihto-oppilaana Norjassa hän pääsi seuraamaan ampumahiihdon maailmancupia paikan päällä Holmenkollenilla.

”Odotan innolla kotiyleisön edessä kilpailevia suomalaisia, sillä yleisön kannustus omilleen on todella maagista."

Yllätyskäänteet koukuttavat

Laineen innostus vapaaehtoistyöhön on lähtenyt kiinnostuksesta urheilua kohtaan. Hän on harrastanut lajeja laidasta laitaan – ei tosin ampumahiihtoa. Laji on kuitenkin koukuttanut hänet penkkiurheilijana.

”Upea laji. Mitä vain voi tapahtua, eikä mikään ole varmaa ennen kuin maaliviiva on ylitetty. Ei ole kisaa ilman jännittäviä käänteitä, ja siksi ampumahiihto varmasti kiehtookin”, Laine pohtii.

Kameran kanssa tapahtuma-areenaa kiertävällä Laineella on yleisön kanssa sama toive: nähdä maailman huippuja mahdollisimman läheltä.

”Omia suosikkejani ovat Öbergin ja Bøn sisarukset. Kun pääsisi heitä kuvaamaan – heissä on jotakin spesiaalia!”

Kaikilla tekemistä

Vuodesta 1990 ampumahiihdon maailmancupia järjestäneellä Kontiolahden Urheilijat ry:llä on alle 250 jäsentä, mutta suuria tapahtumia järjestetään myös seuran ulkopuolelta tulevien talkoolaisten avulla.

”Stadionilla on vuodesta 2007 lähtien kellotettu yli 35 000 kisasuoritusta. Ilman talkoolaisia tämä ei onnistuisi, ja yhdessä tekeminen on porukkamme suuri vahvuus”, sanoo vapaaehtoiskoordinaattori Tiina Savolainen.

Parhaita piirteitä talkoolaistehtävissä on se, että kaikki vapaaehtoiset ovat tervetulleita, myös ilman aiempaa kokemusta.

”Ei tarvitse osata puhua kymmentä kieltä tai tuntea ampumahiihdon sääntöjä. Tehtäviin perehdytetään, eikä ketään jätetä yksin. Vielä ei ole tullut vastaan tilannetta, että tekemistä ei olisi vapaaehtoisille löytynyt.”

Info: Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella 29.11.-4.12.2022: Talkoolaistehtäviä