Kun sisko ja veli rakensivat kansainvälisen menestystarinan

Suomalainen Sympa toimii jo yli 100 maassa ja on saatavilla 19 kielellä. Erityistä kansainvälisestä kasvusta tekee se, että yritys on kahden sisaruksen, Tainan (41) ja Keijon (40), yhteinen menestystarina.

”Onhan se ainutlaatuista saada tehdä töitä oman veljensä kanssa”, Taina kuvailee. ”Kun vuosia sitten olimme menossa Finnveran rahoituspalaveriin polkupyörällä, Keijo polki ja minä istuin tarakalla.” Lahdesta kotoisin olevat sisarukset suhtautuvat liiketoimintaansa rohkeudella, huumorilla ja myös vahvalla intuitiolla. ”Laajensimme aikoinaan Hollantiin lähinnä siksi, että meitä huvitti mennä Amsterdamiin.” Nykyään yritys työllistää 130 henkilöä ja toimistoja on viidessä maassa.

Tutustu Tainaan ja Keijoon tarkemmin täältä.

Tainan ja Keijon maanläheinen tapa tehdä liiketoimintaa sisaruksina on luotsannut yrityksen maailmanlaajuiseen lentoon. Tärkeintä on Tainan mukaan valtava luottamus toiseen sekä yhteinen pyrkimys parantaa asiakasyritysten työntekijäkokemusta tarjoamalla henkilöstöhallintoon liittyvää järjestelmää ihan uudella kulmalla. Työntekijäkokemusta vahvistava Sympa HR -järjestelmä sisältää ennustavaa analytiikkaa, jonka avulla voidaan selvittää, minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa – tämä tieto on yritykselle arvokasta ja tehostaa toimintaa, kun suunnitellaan seuraavia rekrytointeja tai jo olemassa olevan henkilöstön koulutustarpeita. Tuote vastaa kysyntään siitä, kuinka kilpailuilla aloilla saadaan pidettyä työntekijät pisimpään omassa palveluksessa.

Suomessa Sympan asiakkaina ovat muun muassa Varma, Lindex, Suomen Kansallisooppera ja -baletti, Puuilo, Freska, Omaeläinklinikka, Atria, Kouvolan kaupunki, Haaga-Helia ja Pihlajalinna. Sympan liikevaihto on hiljattain ylittänyt 10 miljoonan euron rajan, josta yli puolet tulee yhtiön kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Taina Sipilä ja Keijo Karjalainen antavat seuraavan kerran yhteishaastatteluja 12.-13.3. ja 18.-19.3.