Kuninkaallisia naisia -uutuuskirja nostaa valokeilaan Euroopan hovien naiset ja heidän erikoislaatuisen elämänsä

Elegantteja edustusasuja, satumaisia häitä, suhdetoimintaa historiallisissa kulisseissa sekä alati kannoilla juoksevia paparazzeja. Kuninkaallisten naisten elämä on kaukana tavallisesta arjesta, ja ehkä juuri siksi heidän edesottamuksensa kiinnostavat monia. Kuninkaallisia naisia -uutuuskirjassa Tuula Vainikainen kertoo, millaisia naisia nämä miljoonien seuraamat monarkian edustajat ovat.

Teos kierrättää lukijaa Euroopan hoveissa ja tutustuttaa nykypäivän kuninkaallisiin naisiin: hallitsijoihin, puolisoihin, äiteihin, tyttäriin, anoppeihin ja miniöihin. Mukana on kiehtovia hahmoja Hollannin muotikuningatar Máximasta Mette-Maritiin, yksinhuoltajaäitiin, josta tuli Norjan kruununprinsessa – unohtamatta 70 vuotta Yhdistynyttä kuningaskuntaa hallinnutta Elisabet II:ta ja Walesin prinsessa Catherinea.

Aiemmin monarkiat periytyivät mieslinjassa, mutta nykyään hallitsijaksi voi nousta myös nainen, eikä kuninkaallisen puolison tarvitse olla siniverinen. Nuoremman polven edustajat ovat pääosin koulutettuja uranaisia – esimerkkeinä vaikkapa journalistina palkittu Espanjan Letizia tai Hollannin Máxima, investointipankissa työskennellyt taloustieteilijä.

Naisten asema hoveissa on nyt vahvempi kuin koskaan. Tulevina vuosikymmeninä hallitsijoiden sukupuolijakauma kääntyy entistä naisvoittoisemmaksi, kun valtaistuimelle nousevat Ruotsin Victoria ja Estelle, Norjan Ingrid Alexandra, Hollannin Catharina-Amalia, Belgian Elisabeth ja Espanjan Leonor.

Vainikaisen oma kiinnostus kuninkaallisia kohtaan virisi jo 7-vuotiaana, kun hänen silloinen opettajansa vei koko luokan kotiinsa katsomaan Hollannin prinsessa Beatrixin ja saksalaisen Claus von Amsbergin häitä. ”Pystyn vieläkin asettumaan siihen huoneeseen ja muistan, missä televisio oli ja miten valo tuli ikkunasta.”

Kuninkaallisia naisia yhdistää kiinnostavat fakta- ja historiatiedot tasavaltaan syntyneen kuninkaallisharrastajan havaintoihin kruunupäiden elämästä. ”Uskaltaudun hieman kommentoimaan myös kuninkaallisten naisten vaatekaappeja ja morsiuspukuja. En silti suinkaan pidä heitä pelkkinä vaateripustimina, vaan näen pukeutumisen osana heidän persoonaansa ja julkisuuskuvaansa.”

Tuula Vainikainen on turkulainen historian maisteri, tiedottaja ja toimittaja. Hänet on valittu vuoden tiedetoimittajaksi 2010. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja terveydestä, perheestä ja naisen elämästä.

Tuula Vainikainen: Kuninkaallisia naisia – Elämää aikamme hoveissa Kansi Satu Kontinen | Kannen kuva Wenn Righs Ltd / Alamy Stock Photo Kirjapaja 2023 | ISBN 978-952-354-710-0 | 270 s | Kl 99.13 Ilmestyy äänikirjana toukokuussa, lukija Jenni Sainio. ISBN 978-952-354-745-2.

