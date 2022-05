Kunnista hyvinvointialueille 2023 – mitä muutos tarkoittaa oppilas- ja opiskeluhuollolle?

Hyvinvointialueiden aloitus vuoden 2023 alussa herättää kysymyksiä koulumaailmassa, kun oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut siirtyvät kunnilta alueille. Miten rakenteet muuttuvat – ja miten koulun arjessa voidaan valmistautua siihen? Miten oppilaille turvataan parhaat mahdolliset palvelut muutoksessa?

Aluehallintovirastot järjestävät 11.5.2022 Sivistyskunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla -webinaarin, jonka tavoitteena on selkeyttää uudistuksen vaikutuksia. Tilaisuuden avaa lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen tärkeällä puheenvuorollaan lapsen oikeuksista. Muut asiantuntijat paneutuvat esityksissään mm. siihen, mitä lainsäädäntö tarkoittaa ja mitä kuntien ammattilaisten on hyvä tietää siitä. Tarjolla on eväitä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteispelin suunnitteluun.

”Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö rakentuu ammattimaisen yhdessä tekemisen kautta”, toteaa tilaisuuden paneelikeskusteluun osallistuva Vihdin sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mari Haapanen. ”Toimintaympäristön ja tulevaisuuden kehityskulut haastavat meitä. Meidän on hyvä tunnistaa ja erotella kehityskulkuihin liittyvät jännitteet ja tavoitteet, jotta pystymme kohtaamaan ne ja ymmärtämään niitä. Tulevina vuosina tarjoutuu paljon mahdollisuuksia kehittää yhdessä tekemistä.”

Webinaari on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoista, erityisesti oppilas- ja opiskeluhuollon järjestämisestä. Myös median edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen.

Ohjelma:

13:00 Lapsen oikeudet muutosten rajapinnassa

Elina Pekkarinen, lapsiasiainvaltuutettu

13:30 Mitä muutoksia rakenteisiin tulee? Mitä etukäteisvalmisteluja tulisi tehdä?

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

14:15 Tauko



14:30 Opiskeluhuoltopalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi hyvinvointialueilla

Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL

15:00 Sivistyskunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla -keskustelu

Osallistujat:

Mari Haapanen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, Vihdin kunta

Hanna Hämäläinen, projektipäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue 2023

Raija Harju-Kivinen, perusturvajohtaja, Petäjäveden kunta

Outi Koskinen, maksuttoman ehkäisyn suunnittelija, Kanta-Hämeen tulevaisuuden sote-keskus-hanke

Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuuden tallenne tulee katsottavaksi kahden viikon ajaksi tilaisuuden jälkeen.

Ilmoittautumisohjeet löydät tapahtumakalenterista.

Lisätietoja:

suunnittelija Linda Mård, p. 0295 018 827

ylitarkastaja Linda Dalbom, p. 0295 018 084

aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi