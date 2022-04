Kunta-alalle ennennäkemättömän suuri lakkovaroitus: Kymmenen kaupunkia lakkoon toukokuun alussa, mikäli sopua ei synny 

Viikon kestävän lakon on määrä alkaa 3. toukokuuta Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Kauniaisissa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä, mikäli kunta-alan työehtokiistaan ei saada sopua sitä ennen.

Lakkovaroitus koskee seuraavia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES) ja teknisen henkilöstön sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta sekä SEURETES-sopimusta.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Lakkoaalto kattaa suurimmat kaupungit yhtä aikaa

Tämä on jo viides JHL:n, Jytyn ja Jukon jättämä lakkovaroitus sen jälkeen, kun Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti virka- ja työehtoneuvottelut helmikuussa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesitys hylättiin järjestöissä täysin riittämättömänä, minkä jälkeen valtakunnansovittelija pyysi työministeri Tuula Haataista perustamaan sovittelulautakunnan ratkomaan kiperää riitaa. Lautakunta perustettiin perjantaina 8. huhtikuuta. Sovittelulautakunnan työ on täysin kesken.

Mikäli 3. toukokuuta lakko toteutuu, sen piiriin tulee kuulumaan kerralla ennennäkemättömät yli 81 000 kuntapalkansaajaa. Aikaisemminlakkovaroituksen antaneet liitot ovat lakkoilleet eri kaupungeissa pistelakkoina. Nyt lakkoaalto kattaa kaikki kymmenen kaupunkia yhtä aikaa.



JHL, Jyty ja JUKO ovat julistaneet aiemmin kunta-alalle pääkaupunkiseutua (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) koskevan viikon lakon ajalle 3.–9.5. Alkuperäisen aikataulun mukaan lakon piti alkaa jo 19. huhtikuuta, mutta työministeri päätti siirtää lakkoa kahdella viikolla eteenpäin. Lisäksi koko maahan on ilmoitettu toistaiseksi jatkuva ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4. alkaen.

– Viestimme sovittelulautakunnalle on selvä. Kunta-alalle on saatava aikaan ratkaisu, joka nostaa matalapalkkaiset työntekijät pois palkkakuopasta. Palkkaohjelman on kohdistuttava koko kunta-alalle niin, että euromääräiset korotukset kohdistetaan matalimpiin palkkaluokkiin. Ohjelmalla parannetaan kuntien ja aloittavien hyvinvointialueiden veto- ja pitovoimaa työnantajana, toteaa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

– Jokainen on elämänsä aikana käyttänyt kuntien henkilöstön tuottamia palveluita ja jokainen pitää niitä tärkeinä. On aivan selvää, että näitä palveluita meille tuottava henkilöstö ansaitsee reilut palkankorotukset ja ansiotason, jolla voi tulla toimeen. Kunta-alalle ja hyvinvointialueille on ehdottomasti saatava palkkaohjelma, jolla voidaan korjata alan lukuisia palkkausepäkohtia, vaatii Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

– Työnantajan täysi ymmärtämättömyys palkansaajapuolen perusteltuja vaatimuksia kohtaan on johtanut neuvottelutilanteen kriisiin. Nyt ollaan suuressa paikassa. Nyt ratkaistaan kuntatyön arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa. Nyt ratkaistaan kuntatyön veto- ja pitovoima. Henkilöstö on ylpeä tekemästään työstä ja pitää sitä merkityksellisenä, niin myös kansalaiset. Nyt on työnantajan vuoro, summaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Lisätiedot ja kommentit medialle:

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), 0500 652 872