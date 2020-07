Kunta-alalta kerättiin 30 sankaritarinaa poikkeusoloissa selviytymisestä

Koronaepidemia mullisti kunta-alan työn lähes yhdessä yössä. Millaisia uudenlaisia ratkaisuja keksittiin palvelujen järjestämiseksi ja kuntalaisten ahdingon helpottamiseksi? Kunteko-kehittämisohjelma keräsi 30 sankaritarinaa korona-ajan Suomesta.

Sankarit poikkeusoloissa -juttusarjassa kerrotaan esimerkiksi Limingan kunnan auttavasta puhelimesta, jossa sai keskustelutukea muuttuneeseen arkeen. Tavoitteena oli, ettei yksikään liminkalainen jäisi huoliensa kanssa yksin koronaepidemian aikana. Toisessa tarinassa tuodaan ilmi, miten Joensuu vei nuorisotyön verkkoon. Nuorisotyöntekijät tavoittivat myös sellaisia nuoria, joita ei kohdata perinteisen nuorisotyön keinoin.

Sankaritarinoissa on esillä myös se, miten kulttuuria tarjottiin kuntalaisille, jotka joutuivat olemaan eristyksissä kotonaan. Esimerkiksi Järvenpään kaupunki vei kulttuuri- ja tapahtumapalvelut verkkoon. Livekonsertit, taidemuseon virtuaalikierrokset ja kirjaston satutunnit saivat suurta suosiota. Helsingin kaupunginkirjasto otti digiloikan parissa päivässä. Digikirjoihin hankittiin lisälisenssejä, jotta jonotusajat eivät olisi kohtuuttomia. Parissa päivässä pystytettiin myös kuvausstudio, jossa alettiin striimata satutunteja ja kirjailijavierailuja Helsinki-kanavalle ja Kirjastokaistalle.

Pyhäjärvi laittoi kuntalaiset liikkumaan. Tarjolla on 56 eritasoista, ilmaista verkkovalmennusohjelmaa, jotka sisältävät kehonpainoharjoittelua, kahvakuulatreenejä, keppijumppaa ja kehonhuoltoa.

Sankarit koronapotilaiden parissa

Sankarit poikkeusoloissa -juttusarjassa kerrotaan myös heistä, jotka työskentelivät koronapotilaiden parissa. Lähi- ja sairaanhoitajia hakeutui vapaaehtoisesti työskentelemään koronaosastoille. He halusivat tehdä kaikkensa sen eteen, että sairastuneet saisivat hyvää hoitoa. Yhdessä sankaritarinassa kurkistetaan laitoshuoltajien työhön koronapotilaiden hoitoon keskittyneessä Laakson sairaalassa. He menivät töihin silläkin uhalla, että he olivat riskissä sairastua itse.

Helsingin kaupungin Staran logistiikkakeskus varautui jo helmikuussa siihen, että kaupungin yksiköissä riittäisi suojavarusteita epidemian ajaksi. Esimerkiksi suojalaseja meni yhden kuukauden aikana yhtä paljon kuin 12 vuoden aikana normaalioloissa, mutta silti niitä oli edelleen varastossa. Staran työntekijät tekivät pitkää päivää, jotta varusteita saatiin toimitettua kaikille.

Sankaritarinat on julkaistu kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma Kunteko 2020 verkkosivuilla. Kuntekossa ovat mukana KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Kunteko-ohjelman päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto.

30 sankaritarinaa on luettavissa nyt: www.kunteko.fi/sankaritpoikkeusoloissa

Lisätietoja:

https://www.kunteko.fi/sankaritpoikkeusoloissa

Anna-Mari Jaanu, ohjelmapäällikkö, puh. +358 50 572 4620

Minna Lyhty, projektipäällikkö, puh. +358 50 405 9989