Kunta-alan neuvotteluiden jumitus maksaa työntekijöille satoja euroja – JHL vaatii pikaisia palkankorotuksia

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on pettynyt siihen, ettei kunta-alan työntekijöille saatu neuvoteltua palkankorotuksia kesäksi. Kunta-alan neuvotteluita on käyty jo noin viiden kuukauden ajan monin tavoin neuvotellen, valtakunnansovittelijan johdolla ja sovittelulautakunnan johdolla. On koottu tavoitelistoja, esitelty reunaehtoja, tutkittu tilastoja ja kerrottu näkemyksiä sovittelussa.

Neuvotteluosapuolet ovat keskustelleet virallisesti ja myös epävirallisesti varsinaisten neuvottelupöytien ulkopuolella. Neuvottelutulosta ei silti ole syntynyt ja neuvotteluiden jatkamisesta ei ole tietoa.

- Palkankorotukset kuuluvat kaikille. Jokainen kuukausi ilman palkankorotuksia on tappio kunta-alan työntekijöille, koska korotuksia ei makseta takautuvasti. JHL olisi halunnut palkankorotukset kaikkien kunta-alan työntekijöille jo kesäkuun alussa. He ovat palkankorotuksensa todellakin ansainneet, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine linjaa.

Jos neuvottelut siirretäänkesän yli, jopa loppuvuoteen, mahdolliset palkankorotukset saattavat astua voimaan esimerkiksi vasta vuoden 2023 alussa. Jos tänä kesänä luvassa oleva 46 euron korotus jäisi saamatta, siitä kertyisi vuoden loppuun mennessä menetystä 322 euroa.

Sovittelulautakunnan antamassa sovintoesityksessä oli palkankorotuksia, joiden suuruusluokkaa ei ole nähtysitten 2007 palkkaratkaisujen. Ne olisivat ylittäneet palkkaohjelma mukaan lukien talven ja kevään aikana työmarkkinoilla sovitut ratkaisut kirkkaasti. Lisäksi paikallisilla järjestelyerillä oli tarkoitus korottaa syvimmässä palkkakuopassa olevien palkkoja.

- JHL on järjestänyt kevään aikana lakkoja kymmenessä kaupungissa ja koko valtakunnassa on edelleen päällä ylityö- ja vuoronvaihtokielto. Uskomattoman kovakalloista porukkaa täytyy olla neuvottelupöydän toisella puolella, kun nämäkään eivät ole riittäneet jäsentemme vahvan tahtotilan ilmaisuksi. JHL:ltä ei pelimerkit lopu, joten lisää on tulossa, Päivi Niemi-Laine valottaa liiton suunnitelmia.

JHL huomauttaa, että poliitikoiden on syytä pitää näppinsä erossa neuvotteluista. Neuvottelut on käytävä neuvotteluosapuolten välillä, ei eduskunnassa, ei somessa eikä julkisuudessa.

- Neuvottelutuloksen saaminen kunta-alalle on tällä kierroksella todella vaikeaa. Vaikeuskerrointa on turhaa lisätä sillä, että neuvotteluihin puuttuvat sellaiset osapuolet, joilla ei ole asiassa neuvotteluvaltaa. Yhdenkään poliitikon ei ole syytä kiillottaa imagoaan kunta-alan neuvotteluihin sorkkimisella, Niemi-Laine huomauttaa.

- Kunta-alan sopimuskausi on päättynyt jo helmikuun lopussa, ja siitä lähtien ala on ollut sopimuksettomassa tilassa. JHL:n selkeät vaatimukset ovat ennallaan: palkankorotukset ja palkkaohjelma kaikille kunta-alan sopimusaloille ja työelämän laatua pitää kehittää myös tekstipuolella. Tilanne on ratkaistava mieluummin pikemmin kuin myöhemmin. Odotamme työnantajalta nyt selkeää arvostusta työntekijöille tilanteen ratkaisemisen muodossa, Päivi Niemi-Laine vaatii.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, p. 040 702 4772