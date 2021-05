Kunta-alan työn murroksen seurannan tulosten julkistamistilaisuus

Jaa

Tervetuloa seuraamaan kunta-alan työn murroksen seurannan 2021 ensimmäisten tulosten julkistamista 2.6.2021 kello 9–11. Tilaisuus on avoin ja maksuton.

Linkki suoraan lähetykseen: www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kunta-alan-tyon-murroksen-seurannan-tulosten-julkistamistilaisuus-2-6-2021

Työn murroksen seurantaan on osallistunut kevään 2021 aikana yli tuhat kuntatyön asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Pohdittavana on ollut muun muassa se, mikä viime vuosina on muuttunut esimerkiksi sairaaloissa, kirjastoissa tai lukioissa. Kokemuksia on kerätty myös korona-ajalta.

Tuloksia kommentoivat KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula sekä ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Kahden vuoden välein toteutettavan työn murroksen seurannan tarkoitus on tehdä nykyaikainen kuntatyö näkyväksi. Tavoitteena on myös rakentaa yhteistä kuvaa muutoksesta sekä vahvempaa tietopohjaa, jota voidaan hyödyntää kunta-alan työmarkkina- ja kehittämistoiminnassa.

Työn murroksen seuranta on KT Kuntatyönantajien, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn, Julkisen alan unioni JAU:n ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry:n yhteinen hanke ja osa Kuntatyö2030-kokonaisuutta.

Lisätietoja:

Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, puhelin 040 820 6800

Ohjelma

9.00 Tilaisuuden avaus, Markku Jalonen, työmarkkinajohtaja, KT

9.10 Kunta-alan työn murroksen seurannan 2021 tulokset, Niilo Hakonen, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija, KT ja Lauri Kurvonen, erityisasiantuntija, OAJ

9.50 Kommenttipuheenvuoro työn murroksesta, Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos

10.20 Työmarkkinaosapuolten puheenvuorot ja keskustelu, Jonna Voima, puheenjohtaja, Jyty ja Markku Jalonen, KT

10.50 Päätössanat, Jorma Palola, neuvottelupäällikkö, seurantatyöryhmän pj, KT

11.00 Tilaisuus päättyy